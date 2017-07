360mobi Pro League mùa 3: Quy Nhơn No 1 lên ngôi vô địch vòng loại

Sau 2 ngày thi đấu cực kì căng thẳng (1.7 và 2.7), cuối cùng, giải đấu 360mobi Pro League mùa 3 cũng đã tìm ra 2 chiến đội mạnh nhất vòng loại để bước tiếp vào vòng chung kết. Cụ thể, chiến đội Quy Nhơn No 1 đã vượt qua Second Life DN ở trận chung kết để lên ngôi vô địch, giải 3 thuộc về chiến đội All Mid và Immortal Gaming dừng bước ở hạng tư. Trận chung kết đã diễn ra vô cùng hồi hộp với màn rượt đuổi tỉ số và lội ngược dòng không tưởng của chiến đội Quy Nhơn No 1.

Sau khi để thua trong game đấu đầu tiên, Quy Nhơn No 1 đã vùng lên mạnh mẽ để gỡ hòa 1-1. Bước vào game đấu quyết định, họ lại bị đối thủ Second Life DN dẫn trước một lần nữa trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, đến những giờ phút quyết định, Quy Nhơn No 1 là đội đã biết cách tận dụng sai lầm của đối thủ để kết thúc trận đấu với tỉ số 2-1.

Hành trình của nhà vô địch Quy Nhơn No 1 cũng rất đáng để khen ngợi khi họ là đội vươn lên từ nhánh thua. Ngay từ trận đấu đầu tiên, Quy Nhơn No 1 đã phải thất thủ trước Second Life và rớt xuống nhánh thua, có nguy cơ phải nói lời chia tay sớm với giải đấu. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh, sự nỗ lực và lối chơi cực kì gắn kết của mình, Quy Nhơn No 1 đã lần lượt vượt qua các chiến đội khác ở nhánh thua, đặc biệt là màn hạ gục 2 chiến đội All Mid và Immortal Gaming để tiến tới trận chung kết một cách không ai ngờ tới.

Bạn đọc có thể xem lại diễn biến trận chung kết đầy kịch tính giữa Quy Nhơn No 1 và Second Life DN dưới đây.

Chung kết vòng loại 360mobi Pro League mùa 3 - Quy Nhơn No 1 và Second Life DN

Với thắng lợi vô cùng thuyết phục này, chiến đội Quy Nhơn No 1 sẽ cùng với đội về nhì là Second Life DN chạm trán 2 chiến đội vô địch giải “siêu sao đại chiến” 360mobi Super Star tại vòng chung kết diễn ra trong thời gian sắp tới.

Xem thêm thông tin giải đấu tại: http://3q.360mobi.vn/

Link tải Android: http://360mobi.asia/3q.android

Link tải IOS: http://360mobi.asia/3q.ios

Tham gia cộng đồng 3Q 360mobi: https://www.facebook.com/3q.360mobi.vn/



Tiến Đạt