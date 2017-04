Call of Duty: WWII bị tố 'nhái' bìa đĩa Brother in Arms

Brother in Arms: Hells Highway và Mới đây, chủ tịch, CEO và là nhà đồng sáng lập nên hãng Gearbox Software - ông Randy Pitchford đã đăng tải 2 tấm ảnh bìa đĩa game củavà Call of Duty: WWII lên Twitter của mình kèm theo nội dung: "Tôi sẽ để ở đây và không nói gì."

Tấm ảnh so sánh bìa đĩa của Brother in Arms: Hells Highway (trái) và Call of Duty: WWII (phải)

Chưa dừng lại ở đó, vị CEO này còn đăng tải thêm tấm ảnh thứ hai với nội dung về ảnh bìa đĩa phiên bản giới hạn (limited edition) của Brother in Arms: Hells Highway. Rõ ràng, việc ảnh bìa đĩa có nội dung người lính nắm chặt những tấm thẻ quân nhân (dog tags) trong tay khiến Randy Pitchford cho rằng Activision đã ăn cắp ý tưởng của Gearbox Software cho tựa game Call of Duty mới nhất của họ.

Ảnh bìa đĩa phiên bản giới hạn của Brother in Arms: Hells Highway

Dĩ nhiên, ý tưởng về người lính nắm chặt "tấm thẻ sinh mệnh" dog tag không phải mới và sẽ không ngạc nhiên khi có sự trùng lặp xảy ra. Thế nên, phần lớn cộng đồng game thủ không tán thành lời cáo buộc của Randy Pitchford. Call Of Duty: WW2 sẽ chính thức được Activision công bố vào ngày 26.4 tới đây.

Tiến Đạt