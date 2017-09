Cộng đồng Vương Quốc Trên Mây rầm rộ tuyển quân

Như Thanh Niên Game đã thông tin, Vương Quốc Trên Mây là game mobile casual mạng xã hội do VTC Mobile phát hành, trò chơi hiện đã ra mắt trang chủ và fanpage chính thức từ thời điểm đầu tháng 6.2017. Game mobile này là một sản phẩm tổ hợp nhiều phong cách, từ trồng trọt, làm vườn,... cho tới thời trang hiện đại, do đó tạo nên sự khác biệt cần thiết so với các sản phẩm "thuần" nông trại hoặc thời trang đang có trên thị trường.