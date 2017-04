Game Hàn sắp ‘đổ bộ’ vào Việt Nam

Công ty CỔ PHẦN ME DI ĐỘNG (ME Mobile) vừa tổ chức Lễ ký kết hợp tác cung cấp sản phẩm trò chơi trực tuyến với đối tác là công ty Gavrint do Hàn Quốc đầu tư.

Theo đó, hai đơn vị này đã ký ghi nhớ hợp tác về việc công ty Gavrint sẽ là đầu mối để cung cấp các sản phẩm chất lượng từ Hàn Quốc cho công ty ME Mobile phát hành tại thị trường Việt Nam. Với việc hợp tác này sẽ giúp ME Mobile phát hành được nhiều sản phẩm và liên tục trong thời gian ngắn hơn là phải tự đi chọn lựa rồi mua game. Và ME Mobile tập hợp lại thành 1 cổng game “chất lượng Hàn” để game thủ có nhiều lựa chọn giải trí. Ví dụ, game thủ chơi game này được tặng voucher game khác. Đặc biệt, dòng game Hàn khá mới lạ với khách hàng Việt Nam, cho nên khách hàng sẽ được trải nghiệm những sản phẩm chất lượng hơn đến từ các đối tác Hàn Quốc. Trước giờ thường chỉ có các nhà phát hành kí đơn lẻ, mua từng game của nhà phát triển nước ngoài và phát hành tại Việt Nam, do đặc thù game mua về cần phải đảm bảo cả chất lượng về nội dung game và khả năng sinh lời. Nên rất nhiều sản phẩm dù nội dung tốt nhưng khả năng sinh lời không tốt vẫn không được đưa về Việt Nam. Việc kí kết giữa ME Mobile và Garvint nhằm đưa về Việt Nam các game đặt yếu tố nội dung và cộng đồng lên ưu tiên cao nhất. Cũng như đáp ứng được nhu cầu giải trí của game thủ, có thể chơi nhiều game Hàn Quốc với nội dung phong phú và "rẻ" hơn Được biết, trước đó, hình thức hợp tác giữa các công ty Việt Nam với các đối tác nước ngoài đã có từ lâu. Như nhà phát hành VNG cũng có hợp tác tương tư với Tencent Trung Quốc. Ngoài ra, còn có một số nhà phát hành khác hợp tác theo hình thức Trung Quốc góp vốn vào. Võ Lâm