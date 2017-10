Game kinh dị Hello Neighbor tung trailer trước thềm Halloween

Mới đây, hãng phát triển Dynamic Pixels và nhà phát hành tinyBuild đã ra mắt trailer mới cho tựa game kinh dị - ẩn nấp Hello Neighbor. Trailer được tung ra nhằm chào đón lễ hội ma Halloween vào tháng 10 năm nay cũng như thông báo cho các fan biết thời điểm phát hành của game không còn xa nữa.

Hello Neighbor có lối chơi góc nhìn thứ nhất, đưa game thủ vào hành trình khám phá ngôi nhà bí ẩn của người hàng xóm cũng bí ẩn không kém. Game dự kiến sẽ ra mắt trên các hệ máy PC, PS4 và Xbox One vào ngày 8.12 năm nay với giá bán 29,99 USD. Game thủ quan tâm đến trò chơi có thể truy cập vào trang web của Hello Neighbor và tải miễn phí bản Demo Alpha 2 để trải nghiệm tại đây

Tiến Đạt