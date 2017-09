Giải đấu sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng để lại ấn tượng tốt đẹp

Như Thanh Niên Game đã thông tin tới quý độc giả cùng cộng đồng game thủ trong bài viết trước, Vào ngày 16.9 vừa qua, Tổ chức Bishop đã phối hợp cùng với ESC Đại học Tôn Đức Thắng và CyberOne Hall Of Fame tổ chức buổi gặp mặt đông đảo các đại diện của 18 đội tuyển đến từ Đại học Tôn Đức Thắng tại phòng máy CyberOne Hall Of Fame, để tiến hành công bố và bốc thăm chia bảng cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan đến giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Hall Of Fame Series – TDT Championship.

Giải đấu Hall Of Fame Series - TDT Championship quy tụ các đội tuyển sinh viên mạnh nhất của Đại học Tôn Đức Thắng. Với tổng giải thưởng lên tới 10.000.000 đồng cùng hàng ngàn RP và hàng trăm giờ chơi miễn phí tại Hall Of Fame, giải đấu hứa hẹn sẽ mang lại sức hấp dẫn khó cưỡng và trở thành bản lề cho các phong trào giải đấu sinh viên trong tương lai.

Giải đấu này cũng đã diễn ra trong ngày hôm qua (17.9) và gây được khá nhiều ấn tượng bởi công tác tổ chức chuyên nghiệp và nhanh gọn, đồng thời cũng không diễn ra bất cứ sự cố nào ảnh hưởng tới quá trình thi đấu của các đội tuyển. Và sau gần 10 giờ đồng hồ diễn ra, Hall Of Fame Series - TDT Championship đã xác định được nhà vô địch - đội tuyển Emperor - khi mà đội tuyển này đã đánh bại đối thủ World Gaming trong trận Chung kết.

Sau giải đấu, anh Đặng Hồ Công Danh - đại diện Tổ Chức Bishop kiêm trưởng ban trọng tài giải đấu - đã chia sẻ với Thanh Niên Game: "Có thể nói Hall Of Fame Series đã diễn ra tương đối tốt đẹp khi các đội tuyển đều tuân thủ quy định cũng như không xảy ra sự cố nào trong quá trình thi đấu. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tập trung nhân rộng những giải đấu như thế này để phát triển phong trào eSports trong sinh viên lên một tầm cao mới, cũng như tạo ra một sân chơi thực sự thú vị dành cho các bạn."

Thanh Niên Game sẽ liên tục cập nhật các tin tức liên quan trong bài viết tiếp theo.

Khương Duy