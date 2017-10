LMHT: Chương trình Dự Đoán CKTG 2017 chỉ có 43 người chính xác

Liên Minh Huyền Thoại kết thúc, đã có khá nhiều kết quả bất ngờ. Ví như Misfits lọt vào tứ kết hay Fnatic có một cuộc trở lại thần kì khi đánh bại Gigabyte Marines để tiến vào vòng trong. Sau khi vòng bảng Chung Kết Thế Giới 2017kết thúc, đã có khá nhiều kết quả bất ngờ. Ví như Misfits lọt vào tứ kết hay Fnatic có một cuộc trở lại thần kì khi đánh bại Gigabyte Marines để tiến vào vòng trong.

Cũng chính vì kết quả bất ngờ này đã khiến nhiều người dự đoán không chính xác trong chương trình Dự Đoán CKTG 2017. Chương trình này bắt đầu từ ngày 29.9 và những người tham gia sẽ dự đoán đội tuyển nào vượt qua vòng bảng để giành được phần thưởng tương ứng với độ chính xác của mỗi người.

Tuy nhiên trong số 4.661.909 người tham gia dự đoán năm nay thì chỉ có 43 người dự đoán chính xác giai đoạn vòng bảng. Điều này bao gồm cả việc vị trí xếp hạng của từng đội ví như Team SoloMid và G2 Esports đều không thể vượt qua vòng bảng, hay thậm chí là việc Royal Never Give Up vượt qua cả Samsung Galaxy để đứng đầu bảng C.

Và theo như thông báo từ trước, 43 người chơi này có cơ hội nhận thưởng 4 bộ trang phục tối thượng là Lux Nguyên Tố Sư, Ezreal Vũ Khí Tối Thượng, Udyr Tứ Linh Vệ Hồn và cả DJ Sona. Tuy nhiên có một điều kiện nữa là họ cần phải dự đoán chính xác kết quả của vòng tứ kết trở về sau. Dù rằng điều này không dễ, tuy nhiên việc dự đoán chính xác giai đoạn vòng bảng cũng là điều không phải ai cũng làm được.

Trong số những người dự đoán, có một thông số khá thú vị đó chính là việc có 29 người chơi dự đoán toàn trật và không đạt điểm nào. Thậm chí điều này còn khó hơn cả việc đoán đúng dù chỉ 1 lần.

Hiện tại chương trình này đã bắt đầu giai đoạn dự đoán vòng tứ kết, hãy cùng tham gia dự đoán để nhận được những phần thưởng thú vị trong Liên Minh Huyền Thoại

Việt Thông