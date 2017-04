Ngắm body hòan hảo của cosplayer gạo cội thế giới trong The Witcher

Từ sau khi tham gia quảng bá tại các sự kiện cosplay cho series game nhập vai The Witcher với những bộ ảnh vào vai Geralt- tên thợ săn quái vật hào hoa mà người ta mới biết đến Ben Schamma. Anh hiện đang là một cosplayer rất nổi tiếng trong cộng đồng fan hâm hộ dòng game này.

Nhờ phong cách hào hoa, lãng tử, body đẹp đến từng centinmet khiến cho các fan nữ phát… cuồng, đến mức chính hãng phát triển CD Projekt Red đã kí hợp đồng với anh chàng này trong hầu hết các sự kiện cosplay chỉ để ... lấy lòng các fan nữ.

Có thể nói, sức hút của tựa game hành động nhập vai The Witcher 3 , các phiên bản mở rộng cùng các game "cũ mà hay" trên GOG đã đem lại thành công cho CD Projekt. Đó là chưa kể đến thành công của trò chơi thẻ bài Gwen trong The Witcher 3 khiến cho game "ăn theo" là Gwent: The Witcher Card Game cũng được đón nhận nhiệt liệt khi ra mắt bản Closed Beta hồi tháng 10 năm ngoái.