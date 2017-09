Phim Tomb Raider mới tung poster, hé lộ trailer teaser

Ở mảng game, cô nàng khảo cổ học Lara Croft đã tái ngộ các fan bằng phiên bản Tomb Raider reboot năm 2013 và Rise of the Tomb Raider năm 2015. Và đến mảng điện ảnh, Lara Croft sẽ "tái xuất" trên màn ảnh rộng vào năm 2018 với vai chính do nữ diễn viên Alicia Vikander (Ex Machina, The Man from U.N.C.L.E.) đảm nhận. Cô đã chiến thắng giải Oscar dành cho 'Nữ diễn viên phụ xuất sắc' vào năm 2016 với vai diễn trong phim Cô gái Đan Mạch.

tin liên quan Tham quan studio mới của hãng phát triển Crystal Dynamics Cùng dạo 1 vòng tại studio mới của hãng Crystal Dynamics tại Redwood City, California. Mới đây, phim Tomb Raider cũng đã ra mắt poster và hé lộ trailer teaser cho các fan. Phim do Roar Uthaug (Cold Prey, The Wave,...) làm đạo diễn, dự kiến sẽ ra rạp vào năm 2018. Mới đây, phim Tomb Raider cũng đã ra mắt poster và hé lộ trailer teaser cho các fan. Phim do Roar Uthaug (Cold Prey, The Wave,...) làm đạo diễn, dự kiến sẽ ra rạp vào năm 2018.

Trailer teaser của phim Tomb Raider

Tiến Đạt