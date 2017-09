Sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng hào hứng với giải đấu 'dành riêng cho mình'

Vào hôm qua (16.9), Tổ chức Bishop đã phối hợp cùng với ESC Đại học Tôn Đức Thắng và CyberOne Hall Of Fame tổ chức buổi gặp mặt đông đảo các đại diện của 18 đội tuyển đến từ Đại học Tôn Đức Thắng tại phòng máy CyberOne Hall Of Fame, để tiến hành công bố và bốc thăm chia bảng cũng như giải đáp các thắc mắc liên quan đến giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Hall Of Fame Series – TDT Championship.

Tham dự buổi gặp mặt này ngoài các thành viên ban tổ chức giải đấu từ ESC Đại học Tôn Đức Thắng, CyberOne Hall Of Fame và Tổ chức Bishop, còn xuất hiện các đại diện của những đội tuyển đã đăng ký Hall Of Fame Series trước đó cùng các phóng viên/biên tập viên từ các trang tin game/eSports quen thuộc như KulGames, MMOSite và Thanh Niên Game.

Dự kiến sẽ bắt đầu buổi gặp mặt từ 10 giờ sáng, tuy nhiên vì nhiều lý do, đại diện các đội tuyển tham gia thi đấu đã khó có thể tập trung đông đủ trước đó, chính vì vậy ban tổ chức Hall Of Fame Series – TDT Championship đã quyết định "delay" buổi gặp mặt này nửa giờ đồng hồ nhằm đảm bảo truyền tải các thông tin quan trọng "không sót một ai".

10 giờ 30 phút – Bắt đầu buổi gặp mặt

Như đã nói ở trên, do phải delay nửa giờ đồng hồ để đảm bảo việc truyền tải các thông tin, buổi họp mặt trước thềm giải đấu đã bắt đầu vào lúc 10 giờ 30 phút với nội dung chính thuộc về các đơn vị thuộc Ban tổ chức như giới thiệu giải đấu, phổ biến luật thi đấu cùng những chia sẻ vừa chuyên nghiệp vừa gần gũi từ những trái tim yêu eSports.

Giải đấu Hall Of Fame Series - TDT Championship sẽ quy tụ các đội tuyển sinh viên mạnh nhất của Đại học Tôn Đức Thắng. Với tổng giải thưởng lên tới 10.000.000 đồng cùng hàng ngàn RP và hàng trăm giờ chơi miễn phí tại Hall Of Fame, giải đấu hứa hẹn sẽ mang lại sức hấp dẫn khó cưỡng và trở thành bản lề cho các phong trào giải đấu sinh viên trong tương lai.

Thông tin giải đấu Hall Of Fame Series – TDT Championship Đơn vị tổ chức : Tổ chức Bishop – ESC Tôn Đức Thắng – CyberOne Hall Of Fame

Số lượng đội tuyển : 18 đội tuyển sinh viên trực thuộc ESC Đại học Tôn Đức Thắng

Luật thi đấu : Theo luật hiện hành của Riot

Lộ trình tổ chức: Họp mặt công bố giải đấu tại CyberOne Hall Of Fame (ngày 16.9)

Giải đấu khởi tranh (ngày 17.9) Giải thưởng: Vô địch (3.000.000 VND + 2.500 RP + 100 giờ chơi) – Á Quân (2.000.000 VND + 2.000 RP) - Hạng 3 (1.000.000 VND + 1.500 RP) – Hạng 4 (1.000 RP)

Về cơ bản, luật thi đấu của Hall Of Fame Series – TDT Championship sẽ tuân thủ các quy tắc eSports nói chung và luật thi đấu do Riot Games đề ra nói riêng. Toàn bộ giải đấu sẽ diễn ra với thể thức BO1 loại trực tiếp, riêng trận Chung kết diễn ra theo thể thức BO3. Đương nhiên, các đội tuyển sinh viên tham gia giải đấu này sẽ thi đấu tại phòng máy chuẩn eSports Hall Of Fame trong ngày 17.9 và được giám sát trực tiếp bởi đội ngũ trọng tài do Tổ chức Bishop lựa chọn.

10 giờ 50 phút – Ra mắt đội tuyển Hall Of Fame Adonis

Không chỉ đề cao mục tiêu hướng tới sự chuyên nghiệp và “chuẩn eSports” trong phát triển phòng máy, CyberOne Hall Of Fame còn đặt nhiều tham vọng lấn sân vào thể thao điện tử chuyên nghiệp, đặc biệt là ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Chính vì vậy, ngay trong buổi họp mặt công bố và bốc thăm giải đấu Hall Of Fame Series – TDT Championship, đại diện của phòng máy này cũng đã giới thiệu tới báo giới cùng cộng đồng game thủ đội tuyển Hall Of Fame Adonis – một đội tuyển mới được thành lập do chính Hall Of Fame “đỡ đầu” với sự hỗ trợ từ cựu tuyển thủ nổi tiếng Minas.

Có thể nói Hall Of Fame Adonis là một đội tuyển hội tụ nhiều game thủ trẻ tuổi có thành tích ấn tượng tại Xếp hạng đơn máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Do đó, đội tuyển này được cộng đồng game thủ kỳ vọng sẽ tạo nên cơn địa chấn trong các giải đấu sắp tới.

11 giờ - Bốc thăm chia cặp đấu

Quá trình rút thăm chia cặp đấu tại giải Hall Of Fame Series – TDT Championship đã được diễn ra công khai trước sự chứng kiến của toàn bộ các đại diện tham gia buổi gặp mặt. Tất cả 18 đội tuyển tham gia giải đấu lần này đã được bốc thăm ngẫu nhiên để xếp ra các cặp đấu.

Toàn bộ các trận đấu của Hall Of Fame Series – TDT Championship sẽ diễn ra bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 17.9. Trong thời gian diễn ra giải đấu, phòng máy CyberOne Hall Of Fame cũng mở chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho các game thủ là sinh viên của trường Đại học Tôn Đức Thắng khởi tạo (hoặc nạp) tài khoản tại đây.

Sau khi quá trình bốc thăm chia cặp đấu diễn ra suôn sẻ, ban tổ chức giải đấu đã dành ra khá nhiều thời gian để giải đáp các thắc mắc, cũng như nhấn mạnh những lưu ý đối với các game thủ/đội tuyển tham gia thi đấu.

Buổi họp mặt kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày 16.9 với việc chụp hình lưu niệm cùng ban tổ chức trong không khí thân mật và đúng chất game thủ của phòng máy Hall Of Fame.

Ngoài việc tạo ra sân chơi thú vị, các đơn vị tổ chức Hall Of Fame Series còn tham vọng xây dựng hệ thống giải đấu dành riêng cho sinh viên các trường Đại học/Cao đẳng trên phạm vi toàn quốc. Hi vọng đây sẽ là một trong những bước tiến góp phần vào công cuộc phát triển thể thao điện tử tại Việt Nam.

Thanh Niên Game sẽ sớm cập nhật các thông tin về diễn biến cũng như kết quả của giải đấu dành cho sinh viên này trong bài viết tiếp theo.

Khương Duy