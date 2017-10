The Evil Within 2 chính thức ra mắt vào thứ 6 ngày 13

Lựa chọn ngày phát hành không thể "đẹp" hơn, tựa game hành động kinh dị The Evil Within 2 của hãng phát triển Tango Gameworks đã chính thức trình làng người hâm mộ. Người chơi lại tiếp tục được cùng chàng thám tử Sebastian Castellanos dấn thân vào cuộc hành trình ghê rợn, đập tan thế lực Mobius cũng như đấu tranh với những ám ảnh về người con gái đã chết - Lily.

The Evil Within 2 chính thức được hãng Bethesda Softworks phát hành vào hôm nay, thứ 6 ngày 13.10 trên các hệ máy PC, PS4 và Xbox One.

Tiến Đạt