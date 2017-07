The Wild: Team bắn súng chuyên nghiệp, sôi động nhất nhì Tập Kích Mobile

Tập Kích Mobile của clan Hôm qua (ngày 9.7), buổi offline gamecủa clan The Wild đã diễn ra thân mật tại quán cafe Metropolis (tại số 1230 Quang Trung, P. 8, Quận Gò Vấp, TP. HCM). Đến tham dự buổi offline có sự hiện diện của các game thủ tâm huyết của clan The Wild cũng như các clan bạn bè khác. Tại đây, Thanh Niên Game đã được nghe những chia sẻ rất chân thành của trưởng clan - anh Phạm Nhật Luân về sự hình thành và phát triển của clan The Wild.

Theo đó, anh Nhật Luân chia sẻ rõ ràng mục tiêu và phương hướng phát triển của The Wild, dù chỉ là một clan "non trẻ" nhưng hết thảy mọi người trong ban quản trị đều mong muốn xây dựng một cộng đồng Tập Kích Mobile Việt Nam thật chuyên nghiệp, có tiếng nói trên đấu trường thế giới. Để làm được điều đó, clan The Wild yêu cầu anh em game thủ nói không và thẳng tay trừng trị những thành phần phá hoạt, góp phần khiến game đi xuống như hack, mod... Bên cạnh đó, The Wild cũng công bố ra mắt 3 team eSports chính bao gồm: Phoenix, Tiger và Scorpion với định hướng riêng biệt và rõ ràng cho từng team.

Điểm khiến người viết ấn tượng ở clan The Wild chính là tình cảm mà mọi người trong clan dành cho nhau. Các anh em game thủ vui vẻ, hòa đồng, xem nhau như một gia đình thứ hai. Từ đó, ban quản trị clan The Wild cũng định hướng các tuyển thủ (đặc biệt là các tuyển thủ nhỏ tuổi) trong clan chơi game và làm việc học tập thật nghiêm túc, chơi ra chơi, học ra học để vừa giải trí lành mạnh, vừa đi lên chuyên nghiệp mà không ảnh hưởng đến cuộc sống đời thường.

Đến với buổi offline, ngoài việc nghe những lời chia sẻ chân tình của ban quản trị clan The Wild, các game thủ còn được giao lưu, thảo luận các vấn đề trong và ngoài game, thi đấu giao hữu cũng như bốc thăm may mắn với nhiều phần quà hấp dẫn. Với định hướng phát triển nghiêm túc và chuyên nghiệp, hi vọng rằng clan The Wild sẽ luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết để gặt hái được những thành công trong tương lai, góp phần đưa bộ môn Tập Kích Mobile của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp trên đấu trường quốc tế.

Một số hình ảnh tại buổi Offline Tập Kích Mobile của Clan The Wild:

Tiến Đạt