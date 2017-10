Tìm kiếm hướng đi mới, Barcelona sẽ đầu tư phát triển… game bắn súng toạ độ

Một đội bóng tiếng tăm như Barcelona đã quá quen tay trong những hoạt động cho thuê bản quyền thương hiệu cũng như hình ảnh các cầu thủ để có thể kiếm thêm thu nhập. Doanh thu mỗi năm của Barcelona có thể lên đến hàng trăm triệu đô la, thế nhưng thực tế là đội bóng này vừa phải bán tên sân Nou Camp để lấy tiền giữ chân Messi, quỹ lương 566 triệu đô la đã ngốn hết 84% doanh thu của đội bóng. Ngân quỹ gặp khó khăn, ban quản lý của Barcelona đã phải xoay xở tìm nhiều hướng đi mới để kiếm thêm thu nhập, bao gồm cả việc tham gia làm game bắn súng toạ độ .

Dự kiến, Barcelona sẽ hợp tác với các nhà phát triển game và cho mượn toàn bộ hình ảnh các cầu thủ hiện có trong đội hình để làm nhân vật game. Chuyện lạ là lựa chọn lần này lại là một game bắn súng toạ độ thay vì những game có chủ đề thể thao như thường lệ.

Tuy vậy, nếu nhìn lại vào lịch sử tham gia quảng cáo của Barcelona, đội bóng này đã đi từ những chủ đề thể thao quen thuộc như chiến dịch Nike Football, Nike Soccer: The Last Game đến những lĩnh vực ít liên quan hơn như việc làm đại diện cho hãng hàng không hạng sang Qatar Airways. Do đó lần đá sân này từ chủ đề game bóng đá quen thuộc sang game bắn súng toạ độ có thể cũng không có gì quá lạ lẫm.

Được biết, tựa game mà Barcelona dự định hợp tác là một thương hiệu game bắn súng nổi tiếng đã có chỗ đứng nhiều năm ở thị trường Việt Nam. Sau sự ra đi của Neymar, Barcelona sẽ xuất hiện trong game với đội hình mới nhất, bao gồm những ngôi sao như Messi, Iniesta, Piqué, Suarez, Stegen,... Liệu các đôi chân vàng này có thể làm nên chuyện không khi bước vào game bắn súng? Khó có thể đoán được liệu các ngôi sao này có thể bắn tỉa bắng súng tốt bằng “bắn tỉa” khung thành đối phương hay không.

Khoảng thời gian này cũng là khi huấn luyện viên Valverde tròn 100 ngày nắm quyền điều phối lối chơi của Barcelona. Dưới bàn tay chỉ đạo của ông, đội bóng giành được 10 trận thắng 1 trận hòa ở đấu trường La Liga và Champions League. Hiện chưa rõ liệu huấn luyện viên Valverde có được góp mặt trong game trong lần này hoặc trong tương lai hay không. Nhưng với những ảnh hưởng tốt giúp hồi sinh đội bóng của ông thì các fan đặt hi vọng vào một ngày nào đó có thể thấy vị chiến lược gia này được đóng vai trò chỉ huy tác chiến trong một tựa game bắn súng.

Đại Phong