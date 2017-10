Tự Do Chi Chiến 2 mở màn tháng 10 cho làng game Trung Quốc

Tự Do Chi Chiến 2 (tên tiếng Anh: Fight For Freedom 2) là game MOBA trên di động có đề tài viễn tưởng, được phát hành bởi công ty Gaea Mobile. Trò chơi là sản phẩm nối tiếp của thương hiệu Tự Do Chi Chiến vô cùng ăn khách, phiên bản tiền nhiệm của trò chơi từng đứng vị trí thứ 8/10 game di động có doanh thu lớn nhất tại thị trường tỉ dân năm 2015, do đó hoàn toàn dễ hiểu khi Tự Do Chi Chiến 2 được đặt kỳ vọng khá lớn.

Dù là một game MOBA, nhưng Tự Do Chi Chiến 2 cho phép game thủ giao dịch các loại tài nguyên, đồng thời tự mình chế tạo ra những món đồ thời trang giúp nhân vật thay đổi diện mạo hay có đủ dạng hiệu ứng đặc biệt để kỹ năng trở nên hoành tráng đẹp mắt hơn. Bên cạnh đó, so với các sản phẩm vốn có xuất xứ từ Trung Quốc, Tự Do Chi Chiến 2 được đánh giá là có tính công bằng cao, khi chênh lệch giữa game thủ VIP và game thủ thường gần như không xảy ra.

Điểm nhấn lớn nhất của Tự Do Chi Chiến 2 khi quan sát bằng mắt thường so với người tiền nhiệm chính là chất lượng đồ họa next-gen vượt trội, thậm chí có thể nói là đứng trong top đầu các game mobile 3D hiện nay tại Trung Quốc. Áp dụng công nghệ Unity 5.0 tân tiến, mọi chi tiết hình ảnh nhân vật lẫn cảnh vật môi trường trong game đều vô cùng ấn tượng, có độ tinh xảo và mượt mà hơn hẳn, kết hợp thêm những hiệu ứng phức tạp về ánh sáng, mặt nước, đổ bóng để trở nên chân thực hơn.

Kể từ khi đạt được sự quan tâm lớn sau sự kiện ChinaJoy 2017 vừa qua, Tự Do Chi Chiến 2 ngày càng đẩy mạnh các tính năng mới lạ của mình. Mới đây, sản phẩm này lại tiếp tục mở một đợt thử nghiệm mới ngay đầu tháng 10 để tiếp thu ý kiến từ cộng đồng game thủ. Được biết đây sẽ là đợt thử nghiệm rộng rãi không cần mã kích hoạt, do đó các game thủ Việt cũng có thể tham gia một cách thoải mái, dữ liệu tài khoản sẽ bị xóa khi đợt test này kết thúc.

Quý độc giả cùng game thủ quan tâm có thể download phiên bản thử nghiệm của Tự Do Chi Chiến 2 ngay tại đây

Khương Duy