Valve tung trailer video phóng sự True Sight: The International 7 của Dota 2

Trước đây, Valve đã thực hiện video phóng sự có tên "Free to Play: The Movie" về giải đấu The Internation 1 của Dota 2 vào năm 2014. Dù đã cách 3 năm, nhưng video này cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm và khen ngợi từ cộng đồng khi miêu tả chân thực về cảm xúc 3 tuyển thủ của 3 đội tuyển khác nhau.

Và mới đây, sau khi giải The International 7 kết thúc cách đây không lâu thì Valve cũng tung ra tiếp một video phóng sự về giải đấu này có tên gọi True Sight: The International 7. Nhưng thay vì quay toàn bộ cảnh giải đấu diễn ra thì video này chỉ tập trung vào trận chung kết giữa 2 đội tuyển Newbee và Team Liquid.

Ngay tại đoạn đầu video giới thiệu, các bạn có thể thấy được thời khắc vinh quang và ăn mừng của đội tuyển Team Liquid. Nhưng đối lập với tràn pháo tay cũng như cảnh các tuyển thủ nhảy cẩng lên vì sung sướng thường thấy của các đội tuyển giành chức vô địch, thì phía sau cánh gà là một quang cảnh hoàn toàn khác. Sau khi biết mình đã vuột mất cơ hội ngàn vàng, các thành viên của đội tuyển Newbee không giấu nổi vẻ thất vọng cũng như buồn bã của mình tại phòng thi đấu.

Theo dự kiến, phiên bản đầy đủ sẽ được Valve đăng tải tại kênh youtube Dota 2 của mình vào ngày 26.9 sắp tới. Hãy cùng đón chờ video phóng sự đầy cảm xúc này vào tuần tới nhé!

Việt Thông