Vương Giả Tranh Bá - Giải đấu cho Bang hội trong Tru Tiên 3D Mobile

Vương Giả Tranh Bá là giải đấu PK nằm trong sự kiện Big Offline của Tru Tiên 3D Mobile dành cho đại diện của các bang hội phía Bắc, diễn ra vào ngày 28.10 sắp tới. Sự kiện lần này được tổ chức với mục đích để các game thủ và bang hội trong Tru Tiên 3D có dịp gặp gỡ, giao lưu, nâng cao sự khăng khít của cộng đồng, đồng thời hóa giải những “ân oán online”.

Hiện tại đã có khá nhiều Bang hội lớn của Tru Tiên 3D Mobile đăng ký tham gia như Hắc Nguyệt, Hà Nội, Đế Tôn, Bá Vương, Thiên Ma, Khát-Máu, Cao lão trang, iMMortal, Phù Vân, The One.... Bởi theo như thông báo chính thức về buổi Offline thì ngoài việc được lắng nghe thông tin về bản Update mới của Tru Tiên và tham gia các mini-game thì các bang hội còn được tranh tài với giải đấu PK với phần thưởng cực giá trị.

Theo thông báo từ phía ban tổ chức giải đấu, sẽ có 8 Bang hội tham gia tranh tài tại Vương Giả Tranh Bá. Đặc biệt hơn là các nhân vật sẽ được sở hữu chỉ số thuộc tính và trang bị tương đương nhau. Tất cả sẽ phụ thuộc vào kỹ năng PK và sự phối hợp của các thành viên trong team. Qua đó hứa hẹn mang đến cho những khán giả theo dõi giải đấu những màn so tài hấp dẫn, sôi nổi và gay cấn. Giải đấu sẽ diễn ra theo hình thức loại trực tiếp, riêng trận Chung kết sẽ diễn ra theo thể thức BO3 (Best Of 3).

Ngoài các phần thưởng đạt được khi tham gia giải đấu cộng đồng này, người chơi đến tham gia buổi Offline cũng sẽ nhận được phần quà là giftcode trị giá 2.000.000 đồng từ Tru Tiên 3D Mobile, đặc biệt là game thủ may mắn nhất sẽ nhận được một món trang bị luyện khí +15, đủ để vang danh tiên giới...

Khương Duy