Asus GeForce GTX 1060 OC 9Gbps – Thêm lựa chọn cho game thủ

NVIDIA đã có một số thay đổi, cải thiện thông số của dòng GTX 1080 và GTX 1060, lần lượt nâng tốc độ bộ nhớ lần lượt lên 11Gbps và 9Gbps (lên từ 10Gbps và 8Gbps). Sự thật là, với việc được trang bị bộ nhớ GDDR5(X) và bộ điều khiển của GPU có khả năng hoạt động được ở tốc độ cao hơn giúp cho thay đổi này dễ dàng. Asus đặt tên cho sản phẩm mới nhất của mình là GTX1060-O6G-9GBPS.

Điểm nhấn khá thú vị trên sản phẩm mới đến từ Asus này là tản nhiệt của VGA giống như một phiên bản GTX 960 trước đây của hãng. Điều này đồng nghĩa với việc sản phẩm được thiết kế theo dạng gọn gàng, chiếm 2 khe thùng máy, có chiều dài khoảng 218mm, và dĩ nhiên, cũng được trang bị tản nhiệt gồm 2 quạt sẽ tắt khi nhiệt độ VGA thấp.

Ở các dòng VGA cao cấp hơn như Strix, Asus trang bị cho các sản phẩm của mình đèn LED RGB với tính năng Aura Sync, đem lại khả năng tuỳ biến thú vị cho người dùng, qua đó đem lại các hiệu ứng ánh sáng bắt mắt theo sở thích của mỗi cá nhân. Với thiết kế tản nhiệt đơn giản, không màu mè, GTX1060-O6G-9GBPS có mức giá tương đương với phiên bản GTX 1060 6GB trước đây. Điểm đáng nói khác là với tản nhiệt và kích thước nhỏ gọn như vậy, sản phẩm vẫn đạt được mức nhiệt độ thấp kể cả khi hoạt động ở 100% công lực.

Để hỗ trợ cho khả năng tản nhiệt của chiến binh mới, Asus đặt thêm một khung thép mặt sau, giúp gián tiếp tán nhiệt từ GPU ra bề mặt này. Nhìn chung, khi thử nghiệm Asus GTX1060-O6G-9GBPS ở mức độ hoạt động 100%, nhiệt độ của VGA cũng chỉ rơi vào khoảng cuối 6x đến đầu 7x độ, tuỳ theo điều kiện phòng.

Một trong những thay đổi làm cho VGA mới có vẻ “yếu” hơn so với các đàn anh trước đây là việc Asus chỉ trang bị cho sản phẩm của mình 1 đầu kết nối nguồn 6-pin. Cũng như trước đây, VGA được bán ra kèm theo 2 tần số tương đương lần lượt là Gaming (mặc định) và OC (ép xung) có thể được kích hoạt và thay đổi thông qua phần mềm Asus GPU Tweak. Sản phẩm có tốc độ mặc định/tăng tốc lần lượt là 1.594/1.809MHz, cao hơn các phiên bản GTX 1060 6GB trước đây. Ở chế độ ép xung, các thông số này làn lượt là 1.620/1.847MHz. Các món ăn chơi cơ bản gồm có 1 cổng kết nối DVI, 2 cổng DisplayPort và 2 cổng HDMI, tương đối đầy đủ cho các nhu cầu xuất hình.

Tóm gọn lại, Asus đã cho ra đời một phiên bản GTX 1060 6GB với băng thông 9Gbps tinh gọn nhất có thể. Đó là ưu điểm và là điều kiện cần để cạnh tranh. Mức giá dự kiến của sản phẩm này rơi vào khoảng 8,5tr, không cao hơn tương quá nhiều so với phiên bản 8Gbps, thậm chí còn ngang ngửa với phiên bản Strix sẽ là một sự cạnh tranh đáng kể trên thị trường hiện nay.

Hệ thống thử nghiệm:

Bo mạch chủ: Asus Z170 Sabertooth

CPU: Intel Core i7-6700K

Tản nhiệt: Cooler Master Hyper D92

RAM: Geil 8GB tốc độ bus 2.400MHz

Nguồn: Cooler Master MasterWatt Lite 700W

Ổ cứng: SSD Intel 730 512GB và HDD WD Black 2TB

Hệ điều hành: Windows 10 64-bit

3DMark Fire Strike:

Băng thông rộng ở phiên bản nâng cấp lần này là một trong những ưu điểm giúp cho sản phẩm có thể cải thiện được hiệu năng so với những người tiền nhiệm, đồng thời, có một chút vượt trội so với các đối thủ đến từ AMD. Trong bài thử nghiệm 3DMark Fire Strike ở độ phân giải Full HD, Asus 1060 9Gbps đạt được điểm số 11.972, rơi vào khoảng giữa của RX580 và RX480 phiên bản 8GB VRAM. Tuy nhiên, ở bài thử nghiệm ở độ phân giải màn hình cao hơn QHD, băng thông rộng của VGA giúp sản phẩm vượt lên trên cả 2 đối thủ với các điểm số nhỉnh hơn lần lượt là 100 và 400 điểm, đạt 6.249 điểm. Trong khi đó, phiên bản 1060 6Gbps đạt được 6.028 điểm.

VRMark

Theo nhà phát hành Futurmark, bài thử nghiệm Orange Room trong VRMark giả lập các giải pháp VR phố biến hiện nay như HTC Vive và Oculus Rift. Trong khi đó, Blue Room có độ phân giải cao hơn, được tính toán dành cho các thế hệ thiết bị VR kế tiếp. Điểm số tối thiểu đat được mức yêu cầu thấp nhất của hệ thống là 5.000. Chưa có thiết bị đơn lẻ nào vượt được con số này trong bài thử nghiệm Blue Room. Kết quả trong phần này của 1060 9Gbps cực kì tốt, nằm giữa RX580 và RX480 trong bài thử nghiệm Orange Room (7.496 điểm) và nhỉnh hơn hết thảy (1.336 điểm), chỉ xếp sau 1070 8GB. Một lần nữa, mức băng thông được nâng cấp đã giúp cho sản phẩm có thể đáp ứng được các thuật toán mới tốt hơn.

Game: Deus Ex: Mankind Divided

Đây là một tựa game được thiết kế tối ưu cho các VGA của AMD. Ở bài thử nghiệm với độ phân giải Full HD, các sản phẩm đến từ AMD như RX480 và RX580 lần lượt đạt được các thông số FPS cao hơn một chút so với chàng 1060 9Gbps, lần lượt đạt số FPS tối thiểu/trung bình là 39/49 và 42/52. Asus GTX 1060 6GB 9Gbps đạt được tốc độ khung hình là 37/47. Ở độ phân giải cao hơn QHD, kết quả cũng tương tự, với GTX 1060 6GB 9Gbps đạt được FPS là 25/32, thấp hơn 4/3 FPS so với RX580 và 3/2 FPS so với RX480.

Hitman

Tình hình được cải thiện tốt hơn ở bài thử nghiệm Hitman. Trong phần này, với độ phân giải Full HD, Asus GTX 1060 6GB 9Gbps đạt được tốc độ khung hình trung bình là 89, tương đương với RX480 và thua RX580 4 khung hình. Khi thử nghiệm ở độ phân giải cao hơn QHD, kết quả cho thấy 1060 9Gbps đã vượt hơn RX480 1 khung hình, đạt 66 FPS, và chỉ còn thua RX580 2 khung hình. Điều này cho thấy mức băng thông cao hơn đã giúp Asus GTX 1060 6GB 9Gbps cải thiện được hiệu năng tương đối.

Rise of the Tomb Raider

Trở về sân nhà của mình, GTX 1060 còn có kết quả khả quan hơn rất nhiều. Nếu như trước đây, phiên bản GTX 1060 6GB 8Gbps vẫn chỉ cho ra FPS nằm giữa RX480 và RX580, thì ở phiên bản 9Gbps, NVIDIA đã có kết quả nhỉnh hơn RX580 2 FPS ở độ phân giải Full HD (đạt 80 FPS so với 78 trên RX580) và có số FPS bằng nhau (52 FPS) ở độ phân giải QHD.

Kết luận

Có các sản phẩm VGA mới tham gia vào thị trường luôn giúp mọi thứ trở nên sôi động hơn. Sản phẩm mới nhất trong phân khúc trung cấp là Geforce GTX 1060 9Gbps, được giới thiệu để chiến đấu cùng RX580 của AMD. Việc bổ sung thêm băng thông bộ nhớ giúp giữ xung VGA ổn định, cải thiện một chút về mặt hiệu năng, tăng thêm khoảng 5% so với trước đây. Kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy 1060 6GB 9Gbps đã có thể chiến đâu ngang ngửa với RX580 ở hầu hết các game khủng ở thời điểm hiện tại, cả ở độ phân giải Full HD và QHD. Giá bán ra dự kiến của Asus GTX 1060 6GB 9Gbps là 8,5 triệu đồng, tương đối cạnh tranh.

Tôn Bảo