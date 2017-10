'Bom tấn' Middle Earth: Shadow of War sẽ cần đến 100 GB ổ cứng

Chỉ còn một vài ngày nữa, "bom tấn" Middle-earth: Shadow of War sẽ chính thức ra mắt các game thủ. Tuy nhiên, để có thể thưởng thức tựa game này trên PC, bạn phải vượt qua thử thách đầu tiên chính là dung lượng "khủng" của game. Cụ thể, ổ cứng của bạn sẽ phải có khoảng 97,7 GB trống để có thể chứa được trò chơi với hàng đống video chất lượng 4K cũng như những file âm thanh lồng tiếng trong game.

Dung lượng tải về "khủng khiếp" của Middle-earth: Shadow of War

Phiên bản console của game (PS4, Xbox One) có dung lượng tải về thấp hơn (khoảng 70 GB), đồng nghĩa với chất lượng vân bề mặt (texture) cũng thấp hơn so với phiên bản PC. Middle-earth: Shadow of War do Monolith Productions phát triển, Warner Bros. Interactive Entertainment phát hành, trò chơi sẽ được phát hành chính thức vào ngày 10.10 tới đây trên PC, PS4 và Xbox One.