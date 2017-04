Chắc phải ''nhịn ăn' để mua máy chơi game mới xuất xưởng của Nintendo

New Nintendo 2DS XL là chiếc máy chơi game cầm tay mới nhất gia nhập "đại gia đình" Nintendo 3DS. Nintendo đã công bố sẽ chính thức tung ra sản phẩm này vào ngày 28.7 năm nay tại thị trường Bắc Mỹ với giá bán lẻ 149, 99 USD (khoảng hơn 3 triệu đồng). New Nintendo 2DS XL cho người dùng thêm sự lựa chọn bên cạnh Nintendo 2DS và New Nintendo 3DS XL.

Video giới thiệu máy chơi game New Nintendo 2DS XL

New Nintendo 2DS XL có kích thước màn hình lớn hơn tận... 82% khi so sánh với Nintendo 2DS và được thiết kế để người dùng cầm nắm thoải mái hơn. Cấu hình của New Nintendo 2DS XL mạnh mẽ hơn so với Nintendo 2DS khi sử dụng bộ xử lý mới giúp nạp game nhanh hơn. Bên cạnh việc bổ sung C Stick như New Nintendo 3DS, máy cũng có thêm 2 nút phía sau là ZL và ZR.

New Nintendo 2DS XL cũng hỗ trợ kết nối NFC giúp game thủ có thể thoải mái sử dụng các tượng amiibo để chơi game. Máy sẽ "lên kệ" với màu đen - xanh lam rất đẹp mắt cùng 2 tựa game Hey! Pikmin và Miitopia.