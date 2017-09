Need for Speed Payback tung cấu hình bản PC, đề nghị GTX 1060

Mới đây, hãng phát triển Ghost Games đã đưa ra cấu hình dành cho phiên bản PC của tựa game đua xe Need for Speed Payback - phần mới nhất của dòng game nổi tiếng Need for Speed. Với sự hợp tác cùng NVIDIA, cấu hình của game cũng lấy card đồ họa của hãng này làm tiêu chuẩn.

Cấu hình tối thiểu:

Hệ điều hành: 64-bit Windows 7 hoặc cao hơn

Vi xử lý: Intel i3 6300 @ 3.8GHz hoặc AMD FX 8150 @ 3.6GHz

RAM: 6 GB

Ổ cứng: 30GB

Card đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, GTX 1050 hoặc tương đương Cấu hình đề nghị:

Hệ điều hành: 64-bit Windows 10

Vi xử lý: Intel i5 4690K @ 3.5GHz hoặc AMD FX 8350 @ 4.0GHz

RAM: 8 GB

Ổ cứng: 30GB

Card đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 1060 hoặc tương đương

Need for Speed Payback sẽ ra mắt chính thức vào ngày 10.11 năm nay trên PC, PS4 và Xbox One.