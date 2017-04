NVIDIA ra mắt driver mới tối ưu Dawn Of War 3

Warhammer 40,000: Dawn Of War 3 ra mắt toàn cầu vào ngày 27.4, NVIDIA đã nhanh chóng cập nhật driver lên phiên bản mới nhất (381.89) để sẵn sàng đón đầu tựa game chiến thuật được mong đợi này. Đây là thông lệ mà NVIDIA đã thiết lập nhiều năm qua và rất được game thủ ủng hộ. Đến hẹn lại lên,ngay trước thềmra mắt toàn cầu vào ngày 27.4, NVIDIA đã nhanh chóng cập nhật driver lên phiên bản mới nhất (381.89) để sẵn sàng đón đầu tựa game chiến thuật được mong đợi này. Đây là thông lệ mà NVIDIA đã thiết lập nhiều năm qua và rất được game thủ ủng hộ.

Trailer giới thiệu Dawn Of War 3

Với dung lượng hơn 400 MB, driver Game Ready 381.89 (phiên bản WHQL) ngoài việc tối ưu hóa trải nghiệm Dawn Of War 3, còn có nhiều sự tinh chỉnh dành cho Heroes of the Storm 2.0, Batman: Arkham VR, Rick and Morty: Virtual Rick-ality, và Wilson's Heart.

Về mặt sửa lỗi, phiên bản driver mới đã khắc phục tình trạng crash của Sniper Elite 3 và lỗi màn hình xanh khi sử dụng sleep mode của một số dòng GTX 1060. Đáng chú ý, theo sự đo lường của một số chuyên gia, hiệu điện thế của card màn hình sử dụng driver 381.89 trong trạng thái tĩnh dường như có biểu hiện tăng lên so với trước.

Độc giả sử dụng card đồ họa NVIDIA có thể tải driver 381.89 tại đây

Hạ San