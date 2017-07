Oppo F3 Plus – Phablet khổng lồ cho trải nghiệm game thú vị

Với số lượng mẫu điện thoại ngày một tăng nhanh, nếu một chiếc điện thoại mới ra mắt không có tính năng hay điểm nhấn đặc biệt. Về cấu hình phần cứng, hầu hết các điện thoại đều có thông số tương đương nhau. Việc cầm nắm gọn tay hay bỏ vừa túi quần cũng không còn là tiêu chí quan trọng trong lựa chọn sản phẩm. Các nhà sản xuất đang cung cấp ngày một nhiều hơn các điểm nhấn thú vị. Từ thiết kế viền màn hình mỏng, máy ảnh kép cho đến dung lượng RAM khủng. F3 Plus là sự kết hợp của nhiều tính năng mới thú vị.

Thông số kỹ thuật

Oppo F3 Plus không phải là một chiếc điện thoại cao cấp, mặc dù đây là thiết bị có mức giá cao nhất ở thời điểm hiện tại của Oppo. Cũng không có nhiều hãng đặt sản phẩm mạnh nhất của mình vào phân khúc tầm trung, trừ khi họ nhắm thẳng vào thị trường này. Phần lớn các đội ngũ PR sẽ đưa ra các mỹ từ khiến cho người dùng có cảm giác mình đang sử dụng sản phẩm cao cấp.

Thực tế cho thấy, ranh giới giữa các nhóm sản phẩm đang dần bị xoá nhoà. Hiệu năng tổng thể vẫn phụ thuộc vào phần cứng bạn có được, nhưng với sự kết hợp đúng đắn giữa các linh kiện và phần mềm, trải nghiệm thật sẽ làm ngạc nhiên đại đa số người dùng. Oppo F3 Plus cũng đã làm được điều đó. Sản phẩm sử dụng bộ vi xử lý tầm trung của Qualcomm, Snapdragon 653. Tuy nhiên, với 4GB RAM, F3 Plus vẫn xứng đáng được liệt kê vào nhóm điện thoại cao cấp. Cuối cùng, với màn hình kích thước 6 inch độ phân giải 1920x1080, bạn có thể giả sử rằng CPU và GPU không bị hoạt động quá mức.

Sau đây là thông số kỹ thuật của Oppo F3 Plus:

Hệ điều hành: Android 6.0 Marshmallow, ColorOS 3.0

CPU: Qualcomm Snapdragon 653, 8 nhân tốc độ 1.95GHz

RAM: 4GB

Lưu trữ: 64GB, mở rộng lên 256GB qua khe thẻ nhớ microSD

Màn hình: 6 inch, độ phân giải 1920x1080, mật độ điểm ảnh 367 ppi

Máy ảnh mặt sau: 16 megapixel, cảm biến kích thước 1,28inch, khẩu độ f/1.7

Máy ảnh mặt trước: 16 megapixel và 8 megapixel góc rộng 120 độ

Kết nối: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, microUSB

Pin: 4.000mAh, sạc nhanh VOOC

Kích thước: 163,63x80,8x7,35mm

Trọng lượng: 185g

Khá là thất vọng khi thấy một cỗ máy cao cấp trong năm 2017 sử dụng Android 6.0, trong thời điểm mà các điện thoại cũ của năm 2016 đang được nâng cấp dần lên Nougat và các điện thoại mới ra đời thì được cài đặt sẵn. Điểm đáng lưu ý nữa là pin 4.000mAh của F3 Plus chỉ được trang bị công nghệ sạc nhanh VOOC chứ không phải là “Super” VOOC được giới thiệu tại MWC năm ngoái. Nhìn chung, với cấu hình phần cứng như thế, F3 Plus có thể xử lý được khá tốt các tác vụ nặng, như xử lý hình ảnh, hay chơi game. Phần đánh giá chi tiết sẽ được đề cập ở phần sau của bài.

Thiết kế

Thoáng nhìn, chúng ta sẽ thấy F3 Plus khá “quen thuộc”. Và với khái niệm “quen thuộc”, không phải chỉ là do sự tương đồng trong ngôn ngữ thiết kế so với người tiền nhiệm F1 Plus, mà còn là với hàng loạt các sản phẩm đến từ nhiều hãng khác nhau. Xu hướng của năm 2017 là mặt kính 2.5D “Arc”, đem lại sự mềm mại, thanh thoát cho sản phẩm. Điều này giúp cho các game thủ có thể cầm nắm thiết bị trên tay lâu hơn, không mắc phải cảm giác khó chịu. Ngoài ra, với mặt kính 2.5D, hình ảnh cũng được hiển thị sinh động hơn, đem lại các trải nghiệm giải trí, chơi game tốt hơn.

Mặt lưng của F3 Plus sử dụng hợp kim nhôm, đem lại cảm giác cao cấp, mát lạnh và đóng vai trò “tản nhiệt” khi phải hoạt động liên tục ở cường độ cao, nhất là khi chơi game trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo cảm nhận thì kể cả khi chơi các tựa game có đồ hoạ nặng, máy vẫn không bị nóng đến nỗi không cầm được, mà chỉ dừng lại ở mức ấm.

Bộ phụ kiện bên trong hộp máy có sẵn một ốp lưng nhựa trong suốt. Theo cảm nhận riêng, nếu không sử dụng ốp lưng này, các game thủ có thể sẽ cảm thấy khá khó cầm nắm trong thời gian dài, do máy tương đối mỏng.

Hiệu năng

Nếu chỉ nhìn vào thông số phần cứng để khẳng định rằng Oppo F3 Plus chỉ ở dạng vừa ở mảng sức mạnh là sai lầm. Dĩ nhiên, máy sẽ không nằm trên top các điện thoại mạnh mẽ nhất, nhưng thử nghiệm thực tế cho thấy, F3 Plus sẽ đáp ứng được nhu cầu của hầu hết các khách hàng.

Các tác vụ trên Oppo F3 Plus được thực hiện một cách mượt mà. Hoạt động đa nhiệm đã trở nên dễ dàng hơn với dung lượng RAM 4GB, kể cả khi chơi nhiều game. Dung lượng RAM lớn giúp người dùng có thể chuyển đổi qua lại giữa 2 hoặc nhiều tựa game cùng lúc mà không cần phải khởi động lại game hay ứng dụng.

Dung lượng bộ nhớ trong là 64GB, có vẻ như là khá đủ để người dùng lưu trữ game, tài liệu, video hay hình ảnh. Nếu chỉ thuần chứa game, với các tựa game nặng nhất hiện nay cũng chỉ xấp xỉ 2GB, bạn có thể lưu trữ được tổng cộng 28 game hàng khủng. Chắc cũng không ai chơi được hết lượng game này trong một thời gian ngắn.

Với viên pin lớn 4.000mAh, F3 Plus có thời gian hoạt động khá lâu. Dugn lượng pin này cao hơn một số các sản phẩm cao cấp hiện có trên thị trường. Theo thử nghiệm, khi được sạc đầy, thời lượng sử dụng pin với các tác vụ hỗn hợp như lướt web, xem video, chỉnh sửa, biên tập video và hình ảnh, chơi game 3D... người dùng có thể sử dụng máy trọn cả ngày dài (12 giờ liên tục) trước khi phải sạc lại. Bên cạnh đó, sạc nhanh VOOC cũng sẽ giúp người dùng có thể khẩn cấp lấy lại năng lượng cho máy, mà không cần phải gián đoạn quá trình chơi game. Điểm đáng lưu ý là người dùng có thể vừa sạc vừa chơi game mà không gặp phải hiện tượng máy nóng quá mức.

Kết luận

Oppo F3 Plus đã bước ra khỏi các sản phẩm tầm trung tương tự khác như thế nào? Rõ ràng là thiết bị đã được cân đong đo đếm về cả phần cứng lẫn thiết kế, giúp người dùng có thể sở hữu được một thiết bị cân bằng cho cả chụp ảnh, chơi game, giải trí, pin lâu mà không bị “lủng túi”.

Ưu điểm: Cảm ứng nhạy, chất lượng máy ảnh tốt; hiệu năng cao cho cả game lẫn các tác vụ nặng; thời lượng dùng pin lâu, sạc nhanh VOOC.

Nhược điểm: Không nhiều khác biệt so với các mẫu sản phẩm trước đây (ngoại trừ khả năng selfie).

Tôn Bảo