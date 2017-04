PowerColor RX 500 series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Công bố ở phạm vi toàn cầu vào ngày 18.9 vừa qua, RX 500 là dòng card đồ họa mới nhất của AMD với 4 đại diện đánh vào 4 phân khúc khác nhau: RX 550, RX 560, RX 570 và RX 580. Dù vẫn được xây dựng trên cấu trúc Polaris vốn đã ra mắt ở thế hệ RX 400 trước đó, tuy nhiên, những "tân binh"mới của đại gia đình AMD lại sở hữu sức mạnh vượt trội hơn, ổn định và ít tốn kém điện năng hơn. Đáng chú ý, giá thành của dòng RX 500 vẫn nằm ở mức độ tầm trung.

Tại Việt Nam, PowerColor là một trong những thương hiệu card đồ họa AMD có chất lượng và mức độ phổ biến nằm trong top đầu. Do đó, cũng không quá ngạc nhiên khi đây là hãng đầu tiên tổ chức sự kiện ra mắt, giới thiệu dòng RX 500 cùng với hàng loạt chế độ đãi ngộ đi kèm. Vào tối ngày hôm qua (19.4), sự kiện đã được tổ chức tại TP.HCM, do The Network Hub Việt Nam (nhà phân phối chính thức của PowerColor tại Việt Nam) đứng ra chủ trì.

Trao đổi tại sự kiện, bà Gillian Chiu - Giám đốc Kinh doanh PowerColor - đã giới thiệu dòng sản phẩm RX 500 bằng những con số trực quan đầy thú vị. Trong đó, vị đại diện này đã chỉ ra rằng RX 580 hoàn toàn có khả năng vượt qua được GTX 1060 (card đồ họa của đối thủ NVIDIA). RX 570 cũng được định vị hiệu năng cao hơn so với RX 470, trong khi RX 560 sẽ đủ sức mạnh để thay thế RX 460. Ở chiều ngược lại, RX 550 dù có sức mạnh thấp nhất (kéo theo đó là giá thành), nhưng đủ sức để hoàn thành các nhu cầu cơ bản của game thủ.

Như vậy, có thể thấy rằng RX 500 series được AMD xem như một chiến dịch "viện binh" cho cấu trúc đồ họa Polaris, với chiến lược tổng tấn công vào đối tượng game thủ đại trà và các phòng máy iCafe . Sứ mạnh đánh vào phân khúc cao cấp, AMD sẽ gửi gắm lại cho át chủ bài Vega ra mắt trong tương lai.

Cũng tại sự kiện, ông Phan Phùng Viễn Phương - CEO The Network Hub Việt Nam - đã nhận chứng chỉ công nhận nhà phân phối chính thức từ Rosewill và Jonsbo. Rosewill nổi tiếng với các sản phẩm nguồn cao cấp của Mỹ, từng đồng hành với game thủ trong nhiều sự kiện Blizzcon. Trong khi đó, Jonsbo là thương hiệu case máy tính được ưa chuộng tại Châu Á.

Bên cạnh việc ra mắt sản phẩm mới, sự kiện còn tổ chức cuộc thi modding "trâu cày" (thuật ngữ dùng để chỉ các cổ máy sản xuất tiền điện tử bitcoin) nhằm tạo sân chơi cho các chuyên gia trong lĩnh vực này tranh tài với nhau lần đầu tiên. Ngoài ra, rất nhiều đơn vị phần cứng, nhà phân phối và các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết bị gaming... đã tham gia trưng bày sản phẩm của mình.

Thanh Niên Game sẽ có bài đánh giá về hiệu năng của PowerColor RX 580 trong vài ngày tới, mong quý độc giả chú ý đón xem.

Những hình ảnh ấn tượng tại sự kiện:

Hạ San