Project Scorpio chính thức lộ diện cấu hình mạnh hơn cả PS4 Pro

Với cấu hình này, CPU của Project Scorpio sẽ nhanh hơn 30% so với Xbox One, GPU sẽ mạnh gấp 4,6 lần và mạnh hơn đối thủ PS4 Pro . Dung lượng RAM 12GB GDDR5 cùng ổ cứng tốc độ đọc cao cũng sẽ giúp Project Scorpio dễ dàng chinh phục độ phân giải 4K thực, điều mà chỉ có những cỗ máy PC hàng "khủng" hiện nay mới đáp ứng nổi. Bên cạnh đó, Project Scorpio cũng nâng cao trải nghiệm người dùng về hình ảnh và hiệu năng game dù bạn chỉ sử dụng màn hình full HD thông thường.

Bảng so sánh cấu hình phần cứng giữa Project Scorpio, Xbox One và PS4 Pro

Project Scorpio sẽ được Microsoft tung ra các bản patch giúp cho Project Scorpio chạy được tất cả các tựa game Xbox One lẫn các game Xbox 360 với tính năng backwards compatible. Cùng với đó, thời gian nạp màn, tốc độ khung hình lẫn độ phân giải cũng sẽ được nâng cao so với Xbox One và Xbox One S.