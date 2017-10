Vừa Open Beta, Call of Duty: WWII đã xuất hiện hacker

Call of Duty: WWII đã bắt đầu Open Beta chế độ chơi mạng trên PC vào ngày 29.9 vừa qua. Tuy nhiên, "Bom tấn" game FPSđã bắt đầu Open Beta chế độ chơi mạng trên PC vào ngày 29.9 vừa qua. Tuy nhiên, cộng đồng game thủ hiện đang rất lo lắng khi hacker đã và đang "xâm lăng" trò chơi này. Cụ thể, trên diễn đàn Reddit, các game thủ bàn luận xôn xao về bài đăng của người chơi JarekBloodDragon về một video phát hiện hacker.

Cụ thể, game thủ JarekBloodDragon cho biết anh đã chơi 5 game liên tiếp và đều gặp thể loại hack aimbot (tự động ngắm) như trong video dưới đây. Rất nhiều game thủ khác cũng đã "chạm trán" hacker và tỏ ra đồng tình với bài đăng của JarekBloodDragon.

Hacker xuất hiện trong Call of Duty: WWII

Hiện tại, cộng đồng game thủ đang đánh giá thấp Open Beta của Call of Duty: WWII trên Steam bởi vấn nạn hacker xuất hiện tràn lan. Mong rằng bộ đôi hãng phát triển Sledgehammer Games và Raven Software sẽ sớm vào cuộc để có động thái ngăn chặn hacker, để không làm ảnh hưởng đến trò chơi. Call of Duty: WWII sẽ ra mắt chính thức vào ngày 3.11 năm nay trên PC, PS4 và Xbox One.

Tiến Đạt