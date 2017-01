Huyền thoại Scarra chê hệ thống rừng mới của Liên Minh Huyền Thoại trong mùa giải 2017

Nối tiếp những chia sẻ của các huấn luận viên và phân tích nổi tiếng trên thế giới, bao gồm Martin ‘Deficio’ Lynge, William ‘scarra’ Li, Aidan ‘Zirene’ Moon và Clement Chu, về Tiền Mùa Giải 2017 của Liên Minh Huyền Thoại, hôm nay hãy cùng đến với suy nghĩ của họ về tầm quan trọng của Hoa Soi Sáng trong mùa giải mới.

Martin ‘Deficio’ Lynge - Bình luận viên giải LCS:

Tôi nghĩ đường dưới và đường giữa là hai đường quan trọng nhất trong việc giúp người chơi kiểm soát trò chơi và đẩy đường. Tại Chung Kết Thế Giới 2016, meta đường giữa cũng tương tự khi thành viên đường giữa cố gắng đẩy lính đường giữa và sau đó giúp rừng của bạn xâm lăng rừng đối phương. Điều này rất quan trọng vì nhiều lý do khác nhau, nhất là đối với mùa giải 2017. Phần lớn đến từ các loại cây mới, cũng như một phần đến từ việc các bãi lính rừng hồi lại lâu lơn, nếu người chơi có thể farm được 1 đến 2 bãi lính, trong lúc phòng thủ rừng thì các bạn sẽ có nhiều lợi thế hơn so với đối phương.

Ngoài ra, việc chăm sóc đường dưới cũng rất quan trọng, vì việc các tướng đỡ đòn đường trên thường hay sử dụng phép Dịch Chuyển xuống đường dưới. Nếu cả đội có thể kiểm soát đường dưới, thành viên đường trên có thể dịch chuyển xuống, băng trụ hạ gục đối phương và hạ gục rồng dễ dàng hơn.

Nếu bạn đã trao đổi chiêu thức với đối phương, sau đó ra sông để ăn Quả Hồi Phục và tiếp tục quay lại đường thì sẽ giành rất nhiều lợi thế. Nhưng quan trọng hơn nhất vẫn là cướp rừng đối phương, nếu tốt hơn có thể hạ gục đối phương để tạo điều kiện người chơi đường trên dịch chuyển xuống dưới và sau đó tự bản thân đi gank đường giữa.

Aidan ‘Zirene’ Moon - Bình luận viên giải LCS:

“Tôi cũng đồng quan điểm với Deficio rằng vị trí đường giữa và đường trên rất quan trọng. Vì tôi nghĩ rằng chiến thuật gank đường trên, đường giữa và sau đó cướp rừng đối phương sẽ giúp người chơi kiểm soát toàn bản đồ cực kì tốt. Nếu so sánh giữa 2 đường, tôi đánh giá đường giữa quan trọng hơn cả, sau đó tới việc chọn được tướng đi rừng mạng và cuối cùng là đường trên. Thậm chí nếu đồng đội không giành quyền kiểm soát tại đường dưới, các tướng hỗ trợ có thể tìm cơ hội đi gank, từ đó có thể cân bằng cách biệt.

Ngoài ra, tôi cũng đồng ý với Aphromoo (tuyển thủ hỗ trợ của tuyển Counter Logic Gaming) rằng nếu người chơi có thể giành quyền kiểm soát Hoa Tầm Nhìn (của khu vực rừng đối phương) thì các bạn có thể đoán ra tướng đi rừng của họ đang ở đâu, từ đó có nhiều thông tin hơn để đối phó với họ.

William ‘scarra’ Li - Phỏng vấn viên của trang scoreesports:

Đối với tôi, giai đoạn Tiền Mùa Giải có vẻ khá tệ, và Riot Games cần phải chỉnh sửa khá nhiều mới giúp trò chơi trở nên cân bằng hơn. Phiên bản ban đầu trông có vẻ khá tốt, nhưng những thay đổi sau này lại không được ‘hay ho’ cho lắm. Nếu được lựa chọn, tôi nghĩ rằng mình sẽ giữ lại những thay đổi trước Tiền Mùa Giải 2017, nhưng đi đôi với đó sẽ là hệ thống cây mới.

Clement Chu - Bình luận viên giải LMS:

Tôi nghĩ rằng việc đẩy đường giữa là quan trọng nhất so với những yếu tố khác. Hiện tại, đường trên đang là thời đại của các tướng đỡ đòn có khả năng khống chế tốt như Maokai, Nautilus và Poppy, nên các thành viên đường trên khó có khả năng lăn cầu tuyết so với đối phương. Tuy nhiên nếu đẩy đường giữa nhanh thì cả đội sẽ kiểm soát sông tốt hơn, từ đó giành lợi thế tốt hơn so với đối phương khi kiểm soát được Quả Hồi Phục.

Đường dưới hiện cũng đang có khá nhiều vấn đề, vì nếu đồng đội tại đường giữa không thể ép đường mà người chơi đẩy đường dưới thì rất dễ bị đối phương hạ gục. Thế nên đường giữa đóng vai trò rất quan trọng trong trò chơi.