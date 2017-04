Anh hào lộ diện, Chung kết VPL Mùa Xuân 2017 sắp bắt đầu

Mặc dù số lượng đội tuyển tham gia vòng loại VPL 2017 của Huyền Thoại MOBA không quá nhiều, tuy nhiên chất lượng đều đã được khẳng định qua những trận đấu vô cùng cân não. Đặc biệt, đương kim vô địch Wildcard Full Louis đã phải chịu khá nhiều thất bại, đồng thời mất đi tấm vé tới Chung kết Quốc gia vào tay của Elements và Core Item.

Tuy nhiên ngay sau đó, vì vi phạm quy định của VPL 2017, Elements cũng đã “dại dột” tự làm mất đi tấm vé tham gia của mình, và đội tuyển Son Of Anarchy (đứng thứ 3 tại giải King Of War) được chọn để thay thế. Như vậy, Core Item và Son Of Arnachy sẽ là 2 đội tuyển Huyền Thoại MOBA tham gia vào Chung kết Quốc gia sắp tới.

Quý độc giả có thể tham khảo thêm các thông tin về VPL Mùa Xuân 2017 tại: