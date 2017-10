Bộ tứ game mobile sinh tồn đang 'hớp hồn' gamer Việt

Bullet Strike: Battlegrounds

Bullet Strike: Battlegrounds là game mobile có đề tài sinh tồn do đội ngũ Horus Entertainment - một đơn vị phát triển game Việt - sản xuất. Trò chơi được đánh giá là sản phẩm kế thừa khá nhiều điểm mạnh từ PlayerUnknown's BattleGrounds và đang gây sốt trong cộng đồng game thủ Việt yêu thích game di động. Sản phẩm hiện sắp bước vào giai đoạn Alpha Test 4 - cũng là bản thử nghiệm cuối cùng trước khi ra mắt chính thức.

Cũng giống các sản phẩm được thiết kế dựa theo PUBG khác đang có trên thị trường, Bullet Strike: Battlegrounds sẽ đưa người chơi vào trận chiến sinh tồn với hàng trăm game thủ khác. Các game thủ bắt buộc phải vận dụng mọi kỹ năng từ tìm kiếm, ẩn nấp cho tới việc chiến đấu "sống còn" khi bước vào thế giới của Bullet Strike.

Free Fire Battle Royale

Sau 2 tuần ra mắt thử nghiệm, vào ngày 11.10 vừa qua, Free Fire Battle Royale đã tiến hành cập nhật lên phiên bản mới. Trong phiên bản này, trò chơi sẽ tiến hành sửa các lỗi tồn đọng liên quan đến việc đăng nhập, game không xoay được màn hình hoặc không nhặt được vật phẩm, đồng thời cập nhật bộ lọc ngôn ngữ. Ngoài ra, Free Fire Battle Royale còn update hệ thống ngăn chặn phần mềm gian lận và ghi lại ID của các thiết bị sử dụng gian lận nhằm cấm chơi trong phiên bản chính thức sắp tới.

Và mới đây, phiên bản Closed Beta của trò chơi này cũng đã được "lên lịch ra mắt", theo đó, đợt Closed Beta sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 28.10 sắp tới với nhiều thay đổi cùng cập nhật. Đặc biệt, trò chơi sẽ thêm vào chế độ chơi Đấu Đội để các game thủ có thể kề vai sát cánh hỗ trợ nhau trong hành trình sinh tồn. Phiên bản iOS của trò chơi cũng sẽ được trình làng tại Việt Nam vào đầu tháng 11 tới.

Rừng Rậm Đại Đào Sát: Người Cuối Cùng

Jungle Battle Royale: The Last One (tên tiếng Trung: Rừng Rậm Đại Đào Sát: Người Cuối Cùng) là game mobile bắn súng sinh tồn được Fixed Star Studio sản xuất. Ở thời điểm hiện tại, sản phẩm này đang được coi là "hiện tượng" tại thị trường tỉ dân, thậm chí số người đăng ký trải nghiệm trò chơi không hề thua kém các sản phẩm bom tấn từ các nhà sản xuất lớn tại Trung Quốc.

Tham gia vào Jungle Battle Royale: The Last One, người chơi sẽ được thả tự do vào bất kỳ 1 vị trí nào trên bản đồ khu rừng nhiệt đới. Để tồn tại người chơi phải đi tìm vũ khí và ẩn mình trong các bụi cỏ, sườn đồi, nhà hoang,... cố gắng hạ gục các người chơi khác trong cùng trận đấu. Trò chơi sở hữu các tính năng giống hệt so với PlayerUnknown's BattleGrounds, tất nhiên số lượng người chơi tham gia bản đồ trong game mobile này sẽ hạn chế ở mức 60 người, ít hơn so với PUBG trên nền tảng PC.

Hoang Dã Hành Động

Hoang Dã Hành Động (tên tiếng Trung: 荒野行动) là game mobile bắn súng sinh tồn được NetEase Games sản xuất, đây là trò chơi thứ 2 trong series game sinh tồn của nhà phát triển game bậc nhất Trung Quốc, sau sản phẩm Code: Survive. Hoang Dã Hành Động Mobile cũng được nhận định là game di động lấy cảm hứng từ PlayerUnknown's BattleGrounds, tuy nhiên trò chơi tỏ ra khác biệt hẳn so với những sản phẩm "ăn theo" thông thường bởi nền đồ họa cực kỳ chất lượng đến từ engine do chính NetEase nghiên cứu.

Hoang Dã Hành Động được đánh giá là sẽ ăn đứt các sản phẩm dựa hơi PUBG đang có tại Trung Quốc như Rừng Rậm Đại Đào Sát: Người Cuối Cùng hay Luật Rừng Mobile. Trò chơi được thiết kế trên nền đồ họa đỉnh cao và có chiều sâu không hề kém cạnh game client trên PC, mang lại trải nghiệm cực kỳ chất lượng cho game thủ.

Khương Duy