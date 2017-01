'Cạch mặt' Riot, 2 bình luận viên LMHT chuyển sang Overwatch

Vào ngày 10.1 vừa qua, cộng đồng hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại khắp thế giới đã "rúng động" sau khi cặp đôi bình luận viên nổi tiếng - DoA và Monte Cristo - vừa chính thức thông báo chia tay giải LCK Hàn Quốc. Nếu như nói về tài năng, sự hiểu biết và sự hài hước, khó có một BLV tiếng Anh nào của Riot Games có thể vượt qua bộ đôi "huyền thoại" này. Và cũng phải khẳng định rằng, sự thành công của LMHT tại Hàn Quốc nói chung, và giải đấu LCK nói riêng, có phần lớn là dựa vào chính DoA và Monte Cristo.

Ngay sau khi thông báo này được phát đi, cộng đồng game thủ trên khắp thế giới đã tỏ ra khá xôn xao với những dự đoán về lý do thực sự khiến cho 2 bình luận viên nổi tiếng gắn bó với LMHT suốt 10 năm qua (từ khi sản phẩm này còn đang phát triển) bỗng chốc xin nghỉ "cùng một lượt". Nhiều người cho rằng lý do chính có thể là do việc Riot bắt hãng OGN phải chia sẻ việc cho SpoTV, khiến thời lượng phát sóng các chương trình LMHT bị giảm sút. Bên cạnh đó, một bộ phận game thủ khác lại nghiêng về việc Riot Games đã "chèn ép" Monte Cristo từ hơn 1 năm qua trong khá nhiều vụ việc, thậm chí còn không mời bộ đôi này tới CKTG 2016 vừa qua.

Để tránh những "thánh dự đoán" đi quá xa, mới đây, DoA và Monte đã cùng nhau làm một clip để chia sẻ về lý do thực sự khiến họ chia tay với "mối tình 10 năm" LMHT:

Dù clip giải thích khá dài, tuy nhiên vẫn có thể gói gọn lại với 5 lý do chính:

DoA và Monte bất mãn với các quyết định của Riot về việc họ thay đổi thể thức của giải LCK mùa 2014-2015, buộc OGN phải hủy bỏ hệ thống giải OGN Masters, Champion Winter (LCK Mùa Đông), cũng như ép buộc OGN phải chia đôi quyền tường thuật giải LCK cho SpoTV.

DoA khá thích các game bắn sùng góc nhìn thứ nhất và hào hứng với Overwatch cùng với những dự định tương lai của Blizzard cho tựa game này.

Muốn được chứng kiến sự ra đời của một môn thể thao điện tử mới tại Hàn Quốc (tương tự như đã từng chứng kiến LMHT "lớn lên" tại đây)

Cảm thấy không tin tưởng được Riot sau những năm tháng đối xử bất công với lực lượng BLV làm thuê (freelancers) và sự hời hợt của Riot trong việc đối thoại với BLV làm thuê. Có cảm giác là Riot không thực sự ủng hộ họ mà chỉ muốn lợi dụng rồi "vắt chanh bỏ vỏ"

Tất cả những khúc mắc với Riot đều là với bộ phận quản lý thể thao điện tử (đội ngũ soạn ra luật rồi áp dụng bừa bãi), chứ không phải những người sản xuất chương trình.

Hai BLV vui nhộn bậc nhất thế giới

Cuối cùng, cả hai cũng không quên cảm ơn người hâm mộ trong suốt 10 năm vừa qua - những người đã cùng họ xây dựng LMHT trở thành môn eSports nhiều người chơi nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. DoA và Monte Cristo cũng hé lộ về dự định sẽ chuyển sang bình luận Overwatch tại Hàn Quốc, bởi theo họ, đây chính là môn eSports sẽ phổ biến trong tương lai và họ tin tưởng vào sự phát triển của trò chơi này - như đã từng tin tưởng LMHT...

