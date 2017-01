Dota 2 Asia Championships - Giải đấu sánh ngang The International quay trở lại

Dota 2 Asia Championships (DAC) là giải đấu chuyên nghiệp tụ họp đầy đủ các "top team" Dota 2 trên thế giới, từ Châu Á cho tới Bắc Mỹ. Đây là giải đấu được Perfect World, đơn vị phát hành Dota 2 tại Trung Quốc đứng ra tổ chức nên quy mô, chất lượng và đặc biệt là vấn đề tiền thưởng đều ở mức cao, thậm chí nhiều chuyên gia còn nhận định đây là giải đấu lớn thứ 2 chỉ sau The International.

Ngoại trừ việc delay thì DAC 2015 là một giải đấu cực kỳ thành công

Trong lần tổ chức vào năm 2015, DAC đã cán mốc tổng giải thưởng lên tới 2 triệu USD, vượt qua cả hai kỳ The International 2011 và 2012. Cũng trong lần tổ chức trước, Evil Geniuses đã đánh bại Vici Gaming với tỉ số 3-0 trong trận chung kết tổng, để rồi trở thành khách mời danh dự đầu tiên cho DAC 2017. Khách mời thứ 2 của giải đấu này chính là Wings Gaming - đương kim vô địch TI6 - bất chấp việc đội tuyển này khá bết bát trong The Boston Major vừa qua. Hai đội tuyển còn lại trong 4 đội tuyển khách mời chính là Newbee (Á Quân ESL One Genting 2017) và OG (Vô địch The Boston Major).

DAC 2017 sẽ có tới 4 điểm vòng loại được dành riêng cho các đội Châu Á, điều đó đồng nghĩa với việc giải đấu nhiều khả năng sẽ có tới 6 đội Trung Quốc trong khi các khu vực khác như CIS, SEA, EU, NA đã được cung cấp một vòng loại tại mỗi khu vực cho giải đấu lần này.

Hiện tại, vòng loại khu vực Trung Quốc đã được ấn định diễn ra từ 13.1 - 15.1, trong khi đó các khu vực khác vẫn chưa công bố lịch đấu vòng loại. Vòng bảng của DAC 2017 sẽ diễn ra từ ngày 28.3 - 30.3, sau đó Main Event (sự kiện chính) sẽ diễn ra từ ngày 1.4 - 4.4 để tìm ra nhà vô địch.

Thanh Niên Game sẽ liên tục cập nhật các tin tức liên quan trong bài viết tiếp theo!