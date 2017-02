Dota 2: Hamburg là điểm dừng tiếp theo của giải đấu ESL One

Sau những thành công nhất định từ ESL One Genting 2017, tổ chức ESL đã tiếp tục công bố các thông tin tiếp theo về giải đấu Dota 2 hàng đầu thế giới ESL One này. Theo đó, sau 3 năm liền tổ chức tại Frankfurt, ESL One 2017 sẽ chuyển đại bản doanh tới Hamburg để "đổi gió".

ESL One Hamburg sẽ là giải đấu tiếp theo của hệ thống ESL Dota 2. Địa điểm tổ chức sẽ là Barclaycard Arena of Hamburg, sân nhà của đội bóng ném và khúc côn cầu trên băng Hamburg. Sân vận động 16.000 chỗ ngồi sẽ là nơi mà 8 đội Dota 2 hàng đầu thế giới cạnh tranh cho chiếc cup ESL danh giá với giải thưởng lên tới 250.000 USD.

Địa điểm tổ chức ESL One Hamburg 2017

Giải đấu này được dự kiến sẽ tổ chức vào khoảng thời điểm ngày 28.10 - 29.10 năm nay. Như vậy, nhiều khả năng ESL One Hamburg 2017 sẽ diễn ra sau The International 7 và ngay trước Fall Major kế tiếp. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, vé xem giải đấu này đã bắt đầu được mở bán.

Thanh Niên Game sẽ liên tục cập nhật các tin tức liên quan trong bài viết tiếp theo!