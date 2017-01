LMHT: QTV và đồng đội chính thức có mặt VCSA Mùa Xuân 2017

Ngay những ngày đầu tiên của năm 2017, Ban Tổ Chức giải Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp Việt Nam - Vietnam Championship Series A 2017 Mùa Xuân - cuối cùng đã công bố danh sách chính thức các đội tuyển được quyền tham dự mùa giải, sau rất nhiều lời đồn đoán và luồng thông tin không chính thức.

Giải đấu lần này cũng có khá nhiều biến động khi có 2 đội tuyển Hanoi King Army (Hanoi Skyred cũ) bị đình chỉ suất tham dự giải đấu vì bị tình nghi liên quan đến các tổ chức vi phạm quy định giải đấu, còn Hanoi Fate bị đình chỉ suất tham dự vì bị tình nghi liên quan đến các hoạt động cày thuê xếp hạng.

Khá đáng tiếc, Saigon Jokers đã xin rút lui khỏi giải đấu kể từ khi họ đăng thông báo về việc giải phóng toàn bộ hợp đồng cho các thành viên trong đội vào ngày 29.11. Tuyển GIGABYTE Marines, Ultimate (An Phat Ultimate cũ) và Next Gen (tuyển Liên Minh Huyền Thoại đến từ công ty thể thao điện tử đứng sau team Next Gen của bộ môn Dota 2, cũng đồng thời là đội ZOTAC Mongaming trước đây) vẫn tiếp tục giữ được xuất của mình.

ROG Friends là sản phẩm hợp tác giữa QTV và ASUS ROG

Ngoài ra còn có các cái tên nổi tiếng khác vừa giành quyền thăng hạng từ vòng loại VCSA Mùa Xuân 2017 bao gồm Saigon eHub United (được xem là chú ngựa ô tại giải lần này khi đánh bại đội tuyển FFQ của QTV), Young Generation (đội tuyển do cựu thành viên nổi tiếng một thời của SAJ - Nixwater). Thêm vào đó, vì 2 đội tuyển Hanoi King Army và Hanoi Fate đã bị đình chỉ nên Cantho Cherry và ROG Friends (đội tuyển hợp tác giữa QTV và ASUS ROG) được thay thế.

Và sau đây là danh sách 7 đại diện chính thức có mặt tại giải đấu VCSA Mùa Xuân 2017:

Tên đội Tên viết tắt Logo Next Gen NG Ultimate UTM GIGABYTE Marines GAM Saigon eHUB United EHU Young Generation YG ROG Friends FFQ Cantho Cherry CR

Thanh Niên Game sẽ cập nhật những tin tức liên quan đến giải VCSA 2017 của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại trong những bài viết tiếp theo.