LMHT: Trang phục Malphite Máy Móc được chỉnh sửa, Thông Đạo Zz'Rot bị giảm sức mạnh

Bản cập nhật hôm nay, Riot Games đã thêm một vài biểu tượng anh hùng của các đội tuyển chuyên nghiệp Liên Minh Huyền Thoại khu vực LPL và LAS, cũng như quyết định giảm sức mạnh của Thông Đạo Zz'Rot tại máy chủ thử nghiệm PBE.

Thêm biểu tượng anh hùng

Trong mùa giải mới, có khá nhiều đội tuyển đã quyết định cập nhật lại logo của đội nên Riot Games phải chỉnh sửa lại, đặc biệt là 2 khu vực Trung Quốc và Nam Mỹ Latinh.

LPL: Royal Never Give Up, Edward Gaming, Team World Elite, Vici Gaming, Snake Esports, Game Talents, Qiao Gu Reapers, Invictus Gaming, LGD Gaming, I May.

LAS: Isurus Gaming, Furious Gaming, Rebirth Esports, Hafnet Esports, Last Kings.

Cập nhật trang phục

Trang phục Lucian Khẩu Súng Tình Ái được chỉnh sửa lại hình nền sau khi sửa lại khuôn mặt bớt ... 'nhăn nhở' hơn.

Bên trái là hình cũ, bên phải là hình mới

Ngoài ra có 2 trang phục khác cũng được chỉnh sửa lại chi tiết trong game. Như Malphite Máy Móc sẽ được chỉnh sửa lại kĩ năng W khi có loạt hành động phát sáng đẹp mắt hơn, và phần đuôi của Nami Tiểu Long Ngư sẽ được chỉnh sửa lại lỗi phần đuôi hay kẹt vào nhau.

Cập nhật trang bị

Thông Đạo Zz'Rot