Overwatch 'cán mốc' 25 triệu người chơi sau 8 tháng ra mắt

Ra mắt chính thức vào ngày 24.5.2016, Overwatch đã nhanh chóng trở thành FPS MOBA hàng đầu thế giới. Đến tháng 8.2016, Blizzard Entertainment đã vui mừng thông báo rằng trò chơi này đã đạt tới con số 15 triệu người chơi và đang có dấu hiệu tăng nhanh, thậm chí ở Hàn Quốc, Overwatch còn vượt mặt Liên Minh Huyền Thoại để trở thành bộ môn esports phổ biến bậc nhất tại đó.

Và mới đây, ngay trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu, Blizzard tiếp tục thông báo trên Twitter của họ rằng Overwatch đã chính thức chạm mốc 25 triệu tài khoản. Như vậy, trò chơi này đã tăng thêm khoảng 10 triệu người chơi chỉ trong vòng gần 6 tháng, tính từ tháng 8.2016 đến nay. Mặc dù con số 25 triệu người chơi là khá khiêm tốn so với những game online/esports phổ biến hàng đầu thế giới như Liên Minh Huyền Thoại (free to play - 100 triệu người chơi mỗi tháng), Call Of Duty và Destiny (buy to play - 55 triệu người chơi mỗi tháng), tuy nhiên không thể phủ nhận sức hấp dẫn của sản phẩm "non trẻ" này.

Trong năm 2017, Blizzard hứa hẹn sẽ biến Overwatch trở thành một trong những bộ môn thể thao điện tử sôi động bậc nhất thế giới với nhiều sự kiện cùng giải đấu Overwatch League.

Thanh Niên Game sẽ liên tục cập nhật các tin tức liên quan trong các bài viết tiếp theo!