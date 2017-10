Dota 2: Next Gen Aorus đã sẵn sàng cho vòng chung kết New Blood Championship

Dota 2 Nhà phát hành: Valve Nhà phát triển: Valve bình chọn

Sau khi giải đấu vòng loại giải Dota 2 New Blood Championship khu vực Việt Nam đã kết thúc với phần thắng thuộc về đội tuyển Next Gen Aorus, giờ đây họ đã sẵn sàng để tham chiến.

Theo đó, họ sẽ tham dự vòng chung kết tại Jakarta - Indonesia vào ngày 27 - 29.10 sắp tới. Địa điểm tổ chức giải sẽ diễn ra tại Mall Taman Anggrek ở Jakarta. Nhưng tất nhiên trước đó các tuyển thủ sẽ có 1 ngày nghỉ ngơi cũng như thực hiện một số công tác trước giải như quay phim.

Tại giải đấu lần này, 8 đội sẽ đánh BO3, loại trực tiếp và tới chung kết sẽ đấu BO5. Top 2 của vòng đấu tại Jakarta sẽ được tham dự trực tiếp vòng wildcard của giải Galaxy Battle - giải Major diễn ra vào tháng 1.2018 tại Manila - Philippines.

Trong thời gian các tuyển thủ Next Gen Aorus thi đấu, phòng máy Kingdom Next Gen Hòa Hưng sẽ tổ chức pubstomp để cùng theo dõi các chàng trai Việt Nam. Hoặc nếu không, các bạn có thể nhấn vào kênh youtube chính thức của Next Gen tại đây để theo dõi chi tiết giải đấu.

Thanh Niên Game sẽ cập nhật những thông tin liên quan đến tuyển Next Gen Aorus thi đấu tại giải Dota 2 New Blood Championship trong những bài viết tiếp theo.

Việt Thông