Clash Of Warcraft 'lì xì' game thủ bằng phiên bản cập nhật mới

Clash Of Warcraft là game mobile nhập vai chiến thuật trên nền đồ họa 3D, trò chơi được xây dựng dựa trên bối cảnh và cốt truyện nổi tiếng của World Of Warcraft, do đó, khi bước vào game, người chơi sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Sản phẩm được nhà phát hành Gamota cho ra mắt vào tháng 6.2016 vừa qua tại thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh Tết Nguyên Đán Đinh Dậu đang tới gần, Clash Of Warcraft cũng đã quyết định "lì xì" cho cộng đồng game thủ cả nước bằng việc tung ra bản cập nhật cực kỳ mới mẻ. Được biết, với phiên bản update lần này, Clash Of Warcraft không chỉ cập nhật thêm những tính năng mới như: Đổi tên nhân vật, thêm hình thức cống Bang, tính năng đổi Đá Hồn, tính năng Trùng Sinh trang bị, tăng sao trang bị, Danh Hiệu cho nhân vật,... mà còn hoàn thiện một số những tính năng nổi bật như Tính Năng Cảnh Trời và thêm ngoại trang cho nhân vật.

Ở tính năng Cảnh trời, game thủ sẽ phải trải qua 15 cảnh khác nhau và độ khó cũng sẽ tăng dần theo từng cảnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ game thủ sẽ nhận nguyên liệu tăng sao trang bị để trở nên mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, ngoại trang sẽ giúp cho các nhân vật dễ dàng trở thành "soái ca" hay mỹ nữ trong những ngày Tết này.

Thanh Niên Game sẽ liên tục cập nhật các tin tức liên quan trong những bài viết tiếp theo!