Game thủ có thể đăng kí trải nghiệm game di động 'chính chủ' One Piece: Thousand Storm

One Piece: Thousand Storm là game hành động nhập vai 3D dành riêng cho các thiết bị di động. Đây là sản phẩm game dựa trên thế giới của bộ truyện tranh nổi tiếng One Piece do chính hãng Bandai Namco Entertainment sản xuất.

Trailer giới thiệu game One Piece: Thousand Storm

Game thủ đã có thể đăng kí trải nghiệm game sớm ngay từ hôm nay để có thể nhận được những phần quà hấp dẫn trong game. Tất cả những người chơi đăng kí sớm sẽ nhận được 3 berry card và 5 rainbow coin khi game đạt đủ số lượng 50.000 người đăng kí. Nếu con số là 100.000 người đăng kí, game thủ sẽ nhận được 3 medal của "bác sĩ tử thần” Trafalgar Law và thêm 5 rainbow coin. Càng nhiều người đăng kí, phần thưởng sẽ càng nhiều và hấp dẫn hơn.

One Piece: Thousand Storm có phong cách chiến đấu theo thời gian thực rất thú vị, bạn có thể bắt cặp với 2 người bạn của mình để tạo thành một tổ đội cướp biển hùng mạnh, xưng bá khắp nơi. Cả ba sẽ tham gia vào những nhiệm vụ đầy thử thách và những trận đấu trùm ấn tượng trong thể giới One Piece.

Bạn đọc quan tâm có thể tham gia đăng kí trải nghiệm tại trang chủ của trò chơi: https://onepiece-ts-en.bn-ent.net/