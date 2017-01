GunPow là game bắn súng tọa độ 'khốc liệt' nhất ?

Xu hướng PvP đang quay trở lại

Trở về thời điểm những năm 2000, game bắn súng tọa độ dành cho thị trường online hầu hết đều phân bố mảng miếng gameplay thiên lệch về các chế độ chơi PvP (người đấu với người). Nhờ công thức này, Gunbound giành được thành công lớn và trở thành đầu tàu cho cả dòng game bắn súng tọa độ tại thị trường Việt Nam.

Tiếp nối sự thành công này, hàng loạt tên tuổi kế thừa xuất hiện tại thị trường Việt và gây ấn tượng mạnh, tạo dựng được cộng đồng vững chắc mà Gunny là ví dụ tiêu biểu nhất. Tuy vậy, khác với “tổ tiên” Gunbound, các sản phẩm đời sau bắt đầu có sự phân hóa gameplay lớn.

Được xem như “kẻ đến sau” nhiều tiềm năng tại thị trường Việt, GunPow xuất hiện với hàng loạt những cải tiến đột phá như chế độ chơi đa dạng, hệ thống Pet, khả năng bắn kéo thả… nhưng quan trọng hơn hết, chi tiết đang khiến trò chơi trở nên đáng chú ý chính là sân chơi PvP rất đa dạng, đầy thách thức và hấp dẫn của trò chơi.

Những phát súng đa sắc màu

Xu hướng dịch chuyển lên nền tảng mobile là điều tất yếu, và đang dần trở thành định hướng phát triển chính của rất nhiều hãng làm game mobile. Tất nhiên, thay đổi về môi trường đòi hỏi tự bản thân sản phẩm phải có những tiến hóa tương xứng, việc đề cao lối chơi PvP chính là một trong những yếu tố mấu chốt trong quy trình “dọn nhà” này.

Cụ thể, người chơi game trên di động có thói quen giải trí “nhanh gọn”, trực quan, nhưng quãng thời gian bỏ ra phải thật sự chất lượng. Đây chính là trọng điểm mà GunPow khai thác rất tốt và phát huy được hết ưu thế của mình. Với các chế độ PvP đa dạng từ đấu thường, đấu rank, 1 vs 1, 2 vs 2, 3 vs 3… cho tới hệ thống luật chơi phong phú hấp dẫn, các trận đấu trong GunPow đều có sự hấp dẫn và điểm nhấn rất riêng biệt. Chưa kể, việc áp dụng hệ thống vũ khí cực nhiều và sức ảnh hướng lớn từ Pet, thú cưỡi… cũng khiến cho cuộc đấu trong game trở nên biến hóa khôn lường.

Ngoài việc thể hiện kỹ năng thông qua việc di chuyển và ngắm bắn “kéo, thả”, mỗi người chơi phải thật sự đầu tư về chiến thuật thi đấu để chọn ra vũ khí và trang bị thích hợp. Hoặc đánh văng đối thủ khói map bằng đạn có hiệu ứng đẩy lùi, hoặc dồn sát thương, hoặc sử dụng Pet có khả năng quấy nhiễu tốt… tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn.

Không chỉ vậy, với sự trở lại của khả năng tàng hình, hiệu ứng kỹ năng bổ trợ khác nhau… nhãn quang chiến thuật sẽ càng trở nên quan trọng trong GunPow.

Với hàng tá những cách thức để tiếp cận và điều tiết trận đấu như thế, GunPow không chỉ cho thấy khả năng thích nghi tốt để “diễn” trên sân khấu bắn súng tọa độ thế hệ mới, mà còn cung cấp rất nhiều trải nghiệm gameplay cực đa dạng cho game thủ. Điều này tất nhiên mang lại sự hấp dẫn lớn cho cộng đồng game thủ, nhưng dĩ nhiên, cũng biến GunPow trở thành một trong những game bắn súng tọa độ “khốc liệt” nhất thời điểm hiện tại.