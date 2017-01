Mừng xuân mới, MU VN gửi tặng game thủ vô vàn tặng phẩm

MU VN là tựa game di động do ME Corp phát hành và được vận hành bởi đội ngũ MEM Corp (ME Mobile Corporation - đơn vị trực thuộc nhà phát hành ME Corp). Trò chơi được xây dựng dựa trên tinh thần nguyên bản, đặc sắc và đột phá trong lối chơi.

Game mang đến cho người chơi sự quen thuộc, gần gũi, đặc biệt là những game thủ yêu thích MU Online thời xa xưa. Bên cạnh đó, trò chơi cũng có những tinh chỉnh mới mẻ, giúp game thủ có thêm vô vàn thứ để khám phá. Để mừng dịp Tết Nguyên Đán, nhà phát hành cũng gửi tặng đến game thủ những tặng phẩm giá trị bao gồm:

Zen: 300,000

Đá tinh vũ: 15

Lông Vũ: 30

Gỗ: 5000

Khoáng: 5000

Để nhận code, mời các bạn làm theo hướng dẫn:

Bấm vào trang Giftcode trên Thanh Niên Game. Đăng nhập tài khoản (có thể dùng tài khoản Thanh Niên Game hoặc Facebook). Tìm đến phần giftcode MU Việt Nam, nhập email và bấm nút Nhận.

Lưu ý: Giftcode sẽ được gửi đến email của bạn sau khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Nếu các bạn dùng các email miễn phí như Yahoo, Gmail, Zing…, hãy kiểm tra hộp thư Spam (hoặc Junk) vì nhiều khả năng email chứa code sẽ nằm trong đó.