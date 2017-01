Chỉ với GTX 750ti, game thủ đã có thể chơi được 'bom tấn' For Honor

Mới đây, Ubisoft đã công bố chính thức cấu hình của game For Honor để chuẩn bị cho đợt Closed Beta sắp tới, bắt đầu từ ngày 26-29.1. Cụ thể, cấu hình tối thiểu mà nhà sản xuất đưa ra không quá cao khi chỉ "đòi" vi xử lý Core i3-550 hoặc Phenom II X4 955.

For Honor là game "bom tấn" rất được mong chờ của Ubisoft

Về card đồ họa, trò chơi yêu cầu tối thiểu là GTX 660/GTX 750ti hoặc HD 6970. Dĩ nhiên, nếu cấu hình máy tính của bạn vừa đủ yêu cầu tối thiếu này thì bạn sẽ chỉ chơi được game ở độ phân giải 720p, hiệu ứng ở mức Low để duy trì được mức khung hình 30 FPS.

Nếu đáp ứng được cấu hình yêu cầu của game với Core i5-2500K, GTX 680/GTX 760, bạn sẽ được trải nghiệm For Honor ở thiết lập hiệu ứng High, độ phân giải 1080p và duy trì mức khung hình 60 FPS. Ubisoft cũng đưa ra danh sách các loại card đồ họa được For Honor hỗ trợ khi ra mắt.

Gameplay của For Honor

Với cấu hình "dễ thở" được Ubisoft đưa ra, nhiều game thủ Việt chắc chắn sẽ có thể dễ dàng thưởng thức For Honor . Hiện tại, bạn đọc quan tâm có thể đăng kí để có cơ hội tham gia Closed Beta của game tại đây. For Honor sẽ chính thức được phát hành vào ngày 15.2 năm nay trên PC, PS4 và Xbox One.

Cấu hình tối thiểu:

Hệ điều hành: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

CPU: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 hoặc tương đương

VGA: Nvidia GeForce GTX 660/GTX 750ti/GTX 950/GTX 1050 | AMD Radeon HD 6970/HD 7870/R9 270/R9 370/RX 460

RAM: 4 GB

Độ phân giải: 720p @ 30 FPS

Thiết lập đồ họa: Low

Low VSync: Tắt

Cấu hình đề nghị:

CPU: Intel Core i5-2500K | AMD FX-6350 hoặc tương đương

VGA: Nvidia GeForce GTX 680/GTX 760/GTX 970/GTX 1060 | AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX 470

Độ phân giải: 1080p @ ~60 FPS

Thiết lập đồ họa: High

High VSync: Tắt

Danh sách card đồ họa NVIDIA được hỗ trợ:

GeForce GTX 600 series: (minimum) GeForce GTX 660 or better | (recommended) GeForce GTX 680 or better

GeForce GTX 700 series: (minimum) GeForce GTX 750ti or better | (recommended) GeForce GTX 760 or better

GeForce GTX 900 series: (minimum) GeForce GTX 950 or better | (recommended) GeForce GTX 970 or better

GeForce GTX10-Series: (minimum) any GeForce GTX10 card | (recommended) GeForce GTX 1060 or better

Danh sách card đồ họa AMD được hỗ trợ: