Cổ phiếu của công ty Nintendo bất ngờ rớt giá sau khi ra mắt máy Nintendo Switch

Nintendo mới đây đã công bố chi tiết về hệ máy console rất độc đáo của hãng là Nintendo Switch. Cụ thể, hệ máy này dự kiến sẽ được bán ra thị trường vào ngày 3.3 năm nay với giá bán lẻ 299,99 USD.

Bên cạnh đó, Nintendo Switch cũng sở hữu những tựa game độc quyền hấp dẫn như The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Bomberman R hay Super Mario Odyssey... Tuy nhiên, trong phiên giao dịch Tokyo hôm nay, giá cổ phiếu của Nintendo bất ngờ tuột dốc 5,75% xuống còn 23.750 yen, đây là mức thấp nhất kể từ ngày 22.12 (23.595 yen).

Sau khi ra mắt Nintendo Switch, giá cổ phiếu của Nintendo lại lao dốc

Khi Nintendo Switch được hãng hé lộ hồi cuối tháng 10, cổ phiếu của Nintendo cũng rớt giá 6,5% và tiếp tục giảm 11% khi game di động Super Mario Run ra mắt. Tiến sĩ Serkan Toto, chuyên gia phân tích thị trường Châu Á cho biết ông vô cùng hoài nghi về tính chất đại chúng của Nintendo Switch. Ông từng phát biểu rằng:

"Xin lỗi, nhưng đây có thật sự là chiếc máy console lai di động mang tính đổi mới? Tôi quan ngại sâu sắc về nhóm đối tượng của hệ máy này: chỉ những fan trung thành của Nintendo mới mua nó. Sẽ vô cùng khó khăn cho Nintendo trong việc đáp ứng nhu cầu của các game thủ phổ thông khi đại bộ phận này đang bị game di động chiếm lĩnh. Ví dụ như ở Nhật Bản, thị phần game di động đã gấp 2-3 lần so với game console, chưa kể đến sự cạnh tranh gay gắt của PS4. Đây sẽ là một thách thức rất lớn cho Nintendo khi hãng đang cố gắng đảo ngược xu hướng người dùng."

Các nhà đầu tư và phát triển game tỏ ra hoài nghi về thành công của Giá cổ phiếu của Nintendo Switch

Thật vậy, nếu như các fan của Nintendo đang rất hào hứng về Nintendo Switch thì các nhà đầu tư lại tỏ ra không mặn mà lắm. Trong báo cáo khảo sát mới nhất của hội nghị các nhà phát triển game, 50% nhà phát triển cho rằng Nintendo Switch sẽ bán được nhiều máy hơn so với Wii U. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin tưởng vào sự thành công của Nintendo Switch khi chỉ có 3% trong số các nhà phát triển được khảo sát đang thực hiện game cho hệ máy này.