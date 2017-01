Game đối kháng Ultimate Marvel vs Capcom 3 sẽ lên PC vào tháng 3

Mới đây, Capcom cho biết tựa game đối kháng Ultimate Marvel vs Capcom 3 đã có ngày phát hành chính thức. Cụ thể, trò chơi sẽ phát hành bản tải về (digital) trên PC và Xbox One vào ngày 7.3 với giá bán 24,99 USD, phiên bản đĩa (physical) dành cho PS4 và Xbox One cũng sẽ "lên kệ" cùng ngày với giá bán 29,99 USD.

Trailer game Ultimate Marvel vs Capcom 3 bản PC

Phiên bản đĩa sẽ là bản giới hạn (limited edition) với một tập truyện tranh (comic) Marvel độc quyền do các họa sĩ Sean Chen (Iron Man, Nova) và Gerardo Sandoval (Venom, The New Avengers) thể hiện. Comic này bao gồm 10 trang truyện với nội dung kể về sự xung đột giữa các nhân vật đến từ thế giới Marvel và Capcom.

Bìa truyện tranh cực kì hoành tráng

Phiên bản đĩa của game có thể được đặt hàng qua hệ thống GameStop của Mỹ và EB Games của Canada. Ultimate Marvel vs Capcom 3 ra mắt vào năm 2011 trên PS3 và Xbox 360, trò chơi nhận được những đánh giá rất tốt từ giới chuyên môn và game thủ. Đây là động lực để Capcom đưa game lên PC, PS4 và Xbox One sau gần 6 năm trời. Phiên bản mới nhất của series là Marvel vs Capcom: Infinite dự kiến sẽ được phát hành trên PC, PS4 và Xbox One trong năm nay.

Một số hình ảnh của game (Ảnh: Capcom):