Game đua xe đụng FlatOut 4: Total Insanity ra mắt trailer, lên kệ vào tháng 3

Mới đây, nhà phát hành đến từ vương quốc Anh là PQubeGames đã tung trailer gameplay của FlatOut 4: Total Insanity. Đây là phiên bản mới nhất trong dòng game đua xe nổi tiếng FlatOut với lối chơi thiên về các trường đoạn va chạm, đụng nhau 'chí chóe' của những chiếc xe đầy "bụi bặm".

FlatOut 4: Total Insanity được phát triển bởi hãng Kylotonn Racing Games của Pháp (được biết đến với game đua xeWorld Rally Championship 5,6). Trò chơi là sự pha trộn giữa các chế độ kinh điển được yêu thích với các chế độ chơi hoàn toàn mới.

Trailer game FlatOut 4: Total Insanity

Bạn sẽ được cầm lái những chiếc xe "cơ bắp" trong FlatOut 4: Total Insanity vào tháng 3 năm nay trên các hệ máy PS4 và Xbox One. Phiên bản PC hiện chưa có ngày phát hành chính thức.

FlatOut ra mắt lần đầu tiên vào năm 2004 do hãng Bugbear Entertainment phát triển, game lập tức gây được tiếng vang. Thừa thắng xông lên, hãng tiếp tục phát triển FlatOut 2, FlatOut: Ultimate Carnage và FlatOut: Head On. Các phiên bản sau như FlatOut 3: Chaos & Destruction hay Flatout Stuntman không do Bugbear Entertainment phát triển và bị đánh giá rất thấp về chất lượng.

Một số hình ảnh của FlatOut 4: Total Insanity: