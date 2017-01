Game hành động nhập vai The Surge tung trailer mới, ra mắt vào tháng 5

Đôi nét về hãng phát triển Deck13 Interactive Deck13 Interactive là hãng phát triển được thành lập vào năm 2011, hãng có trụ sở tại Frankfurt, Đức và nổi tiếng với các game phiêu lưu như: Ankh, Ankh: Heart of Osiris và Jack Keane. Hãng bắt đầu chuyển sang thể loại hành động nhập vai với game Blood Knights vào năm 2013 và gần đây nhất là game Lords of the Fallen (đồng phát triển cùng CI Games) phát hành vào năm 2014.