Game kinh điển Knights of Valour ra mắt phiên bản mới cho PS4

Knights of Valour là dòng game đi cảnh cuộn (side-scrolling beat'em up) nổi tiếng trên hệ máy game thùng (arcade) do hãng game Đài Loan International Games System phát triển. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1999, trò chơi được game thủ Việt biết đến với cái tên "dân dã" Tam Quốc Chí.

(Click vào ảnh để phóng to)

Hình ảnh game Knights of Valour ngày xưa...

... và Knights of Valour ngày nay

Năm 2015, phiên bản mới của Knights of Valour được International Games System ra mắt trên PlayStation Store (tiếng Trung) thông qua nhà phát hành Perfect World. Đây là phiên bản kỉ niệm 15 năm, được làm lại hoàn toàn dựa trên tựa game gốc với nền đồ họa 3D đẹp mắt, chiêu thức đa dạng, lối chơi đi ngang kinh điển và hỗ trợ chơi co-op online 4 người.

Trailer giới thiệu game Knights of Valour

Mới đây, nhà phát hành đến từ Đức - GAMESinFLAMES công bố sẽ phát hành Knights of Valour bản tiếng Anh miễn phí dành cho PlayStation Store Úc và Châu Âu ngay trong tháng 2 này. Achim Kaspers, tổng giám đốc của GAMESinFLAMES cho biết: "Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm phát hành những game thành công ở Châu Á sang thị trường Châu Âu. Hi vọng rằng, kinh nghiệm này sẽ giúp ích cho Knights of Valour, game đầu tiên chúng tôi phát hành cho PS4."

Một số hình ảnh của game (Ảnh: GAMESinFLAMES):