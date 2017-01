Hướng dẫn nhận game Mass Effect 2 miễn phí trên Origin

Chiến dịch On the House (tặng game miễn phí định kỳ trên cổng phân phối game Origin của hãng EA) lại tiếp tục với tựa game hành động nhập vai hấp dẫn: Mass Effect 2 (2010).Đây là phần 2 trong loạt game 3 phần (trilogy) Mass Effect rất được yêu thích của nhà phát triển BioWare. Game đưa bạn vào vai nhân vật chính, tư lệnh Shepard với nhiệm vụ cứu rỗi thiên hà trước sự đe dọa của chủng loài Reapers.

Cách sở hữu game

Nếu bạn chưa có tài khoản Origin:



1. Tải chương trình Origin về tại trang web của Origin -> Chọn "Download Origin for Windows" hoặc "Download for Mac" nếu bạn dùng máy Mac.





2. Sau khi đã cài đặt và khởi động, bạn nhấn vào "Create an account" để tạo tài khoản miễn phí bằng email và hoàn thành các bước xác nhận.

Nếu bạn đã có tài khoản Origin:

Bạn khởi động Origin, nhấp vào hình game ở phía bên dưới trang chủ của ứng dụng Origin -> Orgin sẽ hiện ra bảng dưới đây, bạn rê chuột vào hình game và chọn "Get It Now".

Và trò chơi Mass Effect 2 đã nằm trong bộ sưu tập của bạn. Bạn có thể tải game về máy để tham gia vào chiến trường không gian của trò chơi bất cứ lúc nào.