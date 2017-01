Hướng dẫn nhận miễn phí game đua xe Dirt: Showdown

Humble Bundle, trang web chuyên bán các gói game giá rẻ đang tặng miễn phí cho game thủ trò chơi đua xe Dirt: Showdown. Đây là phiên bản ra mắt vào năm 2012, tiếp nối tựa game đua xe nổi tiếng Dirt 3 do hãng Codemasters phát triển.Tuy không được đánh giá cao như phiên bản tiền nhiệm nhưng Dirt: Showdown vẫn thu hút game thủ nhờ lối chơi dễ tiếp cận và mang đậm tính giải trí hơn so với Dirt 3.

Để nhận miễn phí game, bạn đọc hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục Store của trang web Humble Bundle theo đường dẫn: https://www.humblebundle.com/store/dirt-showdown-free-game

Bước 2: Chọn 'Get it Free' và ấn vào giỏ hàng (Cart) để tiến hành thanh toán game với giá 0 đồng.

Bước 3: Nhập email nhận game và nhấn 'Get it for free'

Bước 4: Kiểm tra email từ Humble Bundle gửi đến, nhấn vào đường link và đến trang download.

Bước 5: Nhập tài khoản Steam, chọn 'Redeem on Steam' để lấy key game và kích hoạt trên Steam.

Lưu ý: Game Dirt: Showdown sẽ chỉ được tặng miễn phí trong vòng 1 ngày, nhanh tay lên các bạn nhé.