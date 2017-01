Konami giới thiệu Super Bomberman R, kỉ niệm dòng game 'Đặt Bom' tròn 33 tuổi

Super Bomberman R là phiên bản mới nhất của dòng game Bomberman (được game thủ Việt biết đến với cái tên "dân dã" Đặt Bom) ra mắt lần đầu tiên vào năm 1983 bởi hãng phát triển Hudson Soft.

Trailer giới thiệu game Super Bomberman R

Tính cho đến hôm nay, series này đã có hơn 70 tựa game trải dài trên các hệ máy khác nhau, là nguồn cảm hứng cho rất nhiều những trò chơi "ăn theo" cũng như các sản phẩm hoạt hình và truyện tranh. Super Bomberman R sẽ mang đến game thủ một chế độ cốt truyện (Story Mode) với những màn đấu trùm hấp dẫn, hỗ trợ 8 người đấu online trong Battle Mode và một nền đồ họa 3D hoàn toàn mới.

Trò chơi dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3, độc quyền trên hệ máy Nintendo Switch.

Gameplay chi tiết của Super Bomberman R

Bên cạnh trò chơi Super Bomberman R, Nintendo Switch cũng sẽ sở hữu rất nhiều tựa game độc quyền hấp dẫn khác, có thể kể đến như:

Super Mario Odyssey

Ngày phát hành: 2017

Rời xa vương quốc Nấm quen thuộc, Nintendo đưa chàng thợ sửa ống nước Mario đến với một chuyến hành trình hoàn toàn mới theo phong cách tự do (sandbox-style) cực kì ấn tượng, khiến nhiều game thủ sẽ liên tưởng đến dòng game nổi tiếng Grand Theft Auto của Rockstar Games.

Trailer giới thiệu game Super Mario Odyssey

Mario Kart 8 Deluxe

Ngày phát hành: 28.4.2017

Mario Kart 8 Deluxe là phiên bản port từ game Mario Kart 8 của hệ máy Wii U, phiên bản này sẽ bổ sung thêm nhiều nhân vật và tính năng mới. Đây sẽ là trò chơi rất đáng chờ đợi cho những ai yêu thích dòng game đua xe kart (xe đua dạng thu nhỏ) đình đám của Nintendo.

Trailer giới thiệu game Mario Kart 8 Deluxe

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Ngày phát hành: 3.3.2017

Cuộc phiêu lưu của chàng Link sẽ hấp dẫn hơn bao giờ hết trong một thế giới mở thực thụ với vô vàn thử để khám phá. Game sẽ ra mắt cùng thời điểm bán ra của Nintendo Switch.

Trailer giới thiệu game The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Fire Emblem Warriors

Ngày phát hành: 2017

Fire Emblem Warriors là sản phẩm game chặt chém (hack and slash) do Omega Force và Team Ninja hợp tác phát triển. Game sẽ đi theo phong cách của Hyrule Warriors trước đó với những nhân vật của dòng gameFire Emblem.

Trailer giới thiệu game Fire Emblem Warriors

Splatoon 2

Ngày phát hành: 2017

Splatoon 2 là bản sequel của game bắn súng sơn Splatoon rất thú vị ra mắt vào năm 2015 trên Wii U. Game có nhìn người thứ 3, hỗ trợ đấu online 8 người chia làm 2 đội 4v4.

Trailer giới thiệu game Splatoon 2

Xenoblade Chronicles 2

Ngày phát hành: 2017

Game nhập vai Xenoblade Chronicles 2 do hãng Monolith Soft phát triển, đây là phiên bản tiếp nối Xenoblade Chronicles trên máy Wii hồi năm 2011.

Trailer giới thiệu game Xenoblade Chronicles 2