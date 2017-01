Marvel và Square Enix 'nhá hàng' dự án game mới về The Avengers

Nếu như vũ trụ điện ảnh Marvel vô cùng thành công với những bộ phim đình đám thì ở mảng game, Marvel lại tỏ ra thua sút với đối thủ DC Comics. Và mới đây, Marvel Entertainment cho biết hãng đang hợp tác cùng nhà phát triển game Nhật Bản Square Enix (Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts...) để tạo nên The Avengers Project. Đây là dự án game hoàn toàn mới về The Avengers, về những anh hùng nổi tiếng của vũ trụ Marvel.

Trailer teaser của The Avengers Project

Cụ thể, dự án này sẽ được Square Enix giao cho bộ đôi Crystal Dynamics (Legacy of Kain: Defiance, Rise of the Tomb Raider...) và Eidos Montréal (Thief, Deus Ex: Mankind Divided...) đồng phát triển. Đây là 2 studio con có thực lực của hãng mẹ Square Enix, nơi đã làm nên nhiều tựa game chất lượng cao, được người chơi yêu thích.

Đoạn trailer teser cho chúng ta thấy được các siêu anh hùng quan trọng trong The Avengers qua các chi tiết như kính của Bruce Banner (Hulk), búa của Thor, bao tay của Iron Man hay khiên của Captain America.

Liệu The Avengers Project có làm nên thành công mới cho vũ trụ game Marvel?

Hiện tại, Square Enix chưa cho biết gì về thể loại, ngày phát hành cũng như hệ máy mà The Avengers Project sẽ đổ bộ. Ngoài The Avengers Project, hãng dự kiến cũng sẽ hợp tác với Marvel trong các tựa game khác nữa, thông tin chi tiết sẽ được hé lộ vào năm 2018.