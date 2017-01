Máy chơi game độc đáo Nintendo Switch hé lộ cấu hình cùng giá bán 300 USD

Mới đây, Nintendo đã hé lộ chi tiết hơn về hệ máy console 'biến hình' Nintendo Switch của hãng. Cụ thể, chiếc máy này có màn hình 6,2 inch, độ phân giải 1280x720, cảm ứng đa điểm điện dung (multi-touch capacitive screen) thay vì điện trở như các hệ máy Nintendo DS, 3DS hay Wii U.



Nintendo cho biết, màn hình máy sẽ có độ phân giải 720p khi sử dụng ở chế độ cầm tay (handheld) với 2 tay cầm Joy-Con có khả năng nhận diện chuyển động. Nhưng khi bạn kết nối với TV thông qua cáp HDMI, màn hình của Nintendo Switch sẽ hỗ trợ độ phân giải 1080p. Máy sử dụng vi xử lý Nvidia Tegra đã được tùy chỉnh nhưng Nintendo không cho biết chi tiết cấu hình.

(Click vào ảnh để phóng to)

Cận cảnh chiếc máy Nintendo Switch

Nintendo Switch có bộ nhớ trong 32 GB, khá "khiêm tốn" khi so sánh với bộ nhớ 500 GB hay 1 TB của hai "ông lớn" PS4 và Xbox One. Bộ nhớ trong như vậy là quá ít ỏi cho một máy chơi game ngày nay với rất nhiều những trò chơi thuộc dạng tải về (downloadable titles). Thế nên, Nintendo cho biết máy hoàn toàn có thể mở rộng dung lượng lưu trữ bằng thẻ microSD, bên cạnh đó, các game của Nintendo Switch là dạng thẻ vật lý (physical game cards) nên sẽ giảm bớt "áp lực" lưu trữ cho bộ nhớ.

Trailer giới thiệu khả năng nhận diện chuyển động của Nintendo Switch nhờ tay cầm Joy-Con

Những tựa game hấp dẫn dành cho Nintendo Switch

Về thời lượng pin, Nintendo xác nhận rằng máy sẽ duy trì từ 2,5 đến khoảng hơn 6 tiếng tùy thuộc vào tựa game bạn chơi và điều kiện sử dụng. Chẳng hạn như với game The Legend of Zelda: Breath of the Wild, máy sẽ có thời lượng pin 3 tiếng cho 1 lần sạc, Nintendo Switch cũng sử dụng cổng sạc USB Type-C nên rất thuận tiện và dễ dàng trong việc sạc pin.

Máy có màn hình 6,2 inch, bộ nhớ trong 32 GB và thời lượng pin có thể lên đến hơn 6 tiếng

Nintendo Switch có 2 loa ngoài và một giắc cắm tai nghe 3.5mm, hỗ trợ chuẩn Wi-Fi802.11ac với khả năng kết nối 8 máy console Switch cùng lúc cho những "trận chiến" LAN. Thêm vào đó, máy cũng có thể kết nối qua cổng Ethernet bằng adaptor USB LAN.

Nintendo Switch có giá bán lẻ chính thức là 299,99 USD, máy sẽ được bán ra thị trường vào ngày 3.3 năm nay.